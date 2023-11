Cvijanović: Stoltenberg je poručio da se stvari rješavaju na domaćem nivou

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je susret članova Predsjedništva sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom bio prilika da se iznesu stavovi i da su od njega dobili poruke "da sve što se dešava u BiH treba da se riješi na domaćem nivou."

Cvijanović je sinoć poslije radne večere sa Stoltenbergom rekla da tema susreta nije bila članstvo BiH u NATO savezu i da je generalni sekretar rekao da je to stvar opredjeljenja svake države i da NATO nikada ne vrši pritisak.

Prema njenim riječima, sklonjene su u stranu sve spekulacije oko kojih su se ovdje koplja lomila nekoliko godina.

- Mislim da oni duboko razumiju situaciju u BiH kada je u pitanju to neslaganje. Rekla sam da smo opredijeljeni da razvijamo saradnju sa NATO-om onako kako smo se dogovorili, da nema saglasnosti kada je u pitanju članstvo - rekla je Cvijanović novinarima u Istočnom Sarajevu.

Neslaganje s kolegama

Ona je dodala da je opet bilo neslaganje sa kolegama, posebno sa Denisom Bećirovićem koji je iznio svoje stavove.

- Za mene je ovo bio sastanak na kome sam mogla da vidim da u suštini tu i nema nikakvih pritisaka. To je komunikacija za koju mislim da je primjerena - rekla je Cvijanović.

Ona je dodala da su poruke generalnog sekretara bile takve da on smatra da sve što se dešava u BiH "mora da bude domaći proizvod za rješavanje, da se na domaćem niovu moraju utvrđivati određene stvari, definisati kretanja, da se ne očekuje da će to neko riješiti čarobnim štapićem sa strane."

Stoltenberga je interesovalo kako BiH stoji kada je u pitanju kretanje ka EU, te je i to bila prilika da mu se objasni zbog čega je došlo do određenih zastoja, ali i nakon izvršenih nekoliko obaveza da se to može deblokirati.

- Zadovoljna sam sastankom, mislim da je bio kvalitetan - ocijenila je Cvijanović.

Ona je dodala da je generalni sekretar rekao i da nema sigurnosne krize u BiH kako to neki pokušavaju da predstave.

- Rekla sam da se veoma često manipuliše nastojeći da se pošalju slike po svijetu kako je RS kriva za određene stvari - istakla je Cvijanović.

Postoji svijest

Ona je dodala da je bitno da postoji svijest o tome da u BiH ne postoji kapacitet za neki unutrašnji sukob.

- Mi smo vrlo jasno dobili takav odgovor, ali i sama sam to branila. Postojalo je interesovanje kako se kretale stvari u vezi sa produžetkom misije ALTEA i slično - rekla je ona.

Cvijanović je napomenula da je prenijela da sve što se dešava u BiH dešava se u političkoj areni, da su to politički procesi, "da u RS brane Ustav, ustavnost, da žele da budu privrženi Dejtonskom sporazumu."

- Rekla sam da apsolutno ne prihvatam da bilo koji pojedinac može da se postavlja iznad demokratski izabranih institucija, da on substituiše nešto što treba da rade parlamenti, to je bila ocjena - istakla je Cvijanović.

Ona je dodala da oni kažu kako prepoznaju visokog predstavnika kao dejtonsku kategoriju, što, napomenula je, "prepoznaje i ona, ali onako kako je to Dejton rekao, a ne da neko radi nešto što mu mirovnim sporazumom nije dato za pravo."

- Tu je to malo neslaganje, ali mislim da oni ne raspolažu informacijama - ocijenila je Cvijanović.