Vlada FBiH ipak nije uspjela provesti reformu: Minimalac neće biti 1.000 KM od prvog januara

Ipak, kako sada stvari stoje od toga neće biti ništa. Iako su iz Vlade FBiH stidljivo najavljivali fiskalne reforme koji bi istovremeno podrazumijevale i smanjene doprinosa, ali i povećanje minimalne plate, s obzirom da se već bližimo kraju godine, izvjesno je da od usvajanja ovog paketa do Nove godine neće biti ništa. Da stvari bude gore, javnost još nije vidjela zvaničan prijedlog Vlade, a sve što do sada znamo je da bi doprinosi u odnosu na bruto navodno trebali biti spušteni na 28 posto (sa sadašnjih 41,5 posto), ali bi istovremeno minimalna plaća trebala biti povećana na 1.000 KM.

Službeno mogu sa ovog mjesta poslati poruku, a to je da od 1. januara 2024. godine Federacija BiH kreće sa primjenom velikog seta fiskalnih zakona. Imat ćemo najveću minimalnu platu u regiji u iznosu od 1.000 KM - kazao je sredinom oktobra ministar razvoja, preduzetništva i privrede Vojin Mijatović.

- Kada zakoni stignu iz Vlade to će razmatrati oba doma Parlamenta FBiH, pa poslije usvajanja zakoni se trebaju objaviti u Službenim novinama, a zatim da Porezna uprava FBiH prilagodi svoje sisteme novom načinu ubiranja poreza.

Moja procjena je da bi se sve ovo moglo okončati o zakonskom određivanju minimalne plaće od 1.000 maraka oko 1. jula 2024. godine - ističe Čavalić.

Poslodavci i sindikat

Jedan od razloga zašto i pored najava još nema na dnevnom redu Prijedloga zakona o minimalnoj plati možda i činjenica da još uvijek nema društvenog konsenzusa oko ovog pitanja. Udruženje poslodavaca već je istupalo sa stavom da je minimalac od 1.000 KM moguć samo uz drastično smanjenje doprinosa i ostalih nameta.

- Mislim da bi imali najmanje pedeset do šezdeset hiljada radnih mjesta manje. Ali ako gledamo to u paketu sa smanjenjem doprinosa i drugim podsticajima, mislim da je to nešto što bi se moglo dostići –kazao je predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH Adnan Smailbegović.