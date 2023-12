Zbog slabe ponude, a sve izraženije potražnje: Visoke cijene i dogodine

Cijene stambenih kvadrata u BiH su dosegle izrazito visok nivo, na pojedinim lokacijama i maksimum, a, prema prognozama stručnjaka, slična situacija će se zadržati na tržištu nekretnina i u narednoj godini. Zapravo, kako nam kaže prof. dr. Nikola Papac s Ekonomskog fakulteta u Mostaru, teško je očekivati drastične korekcije, a kada bi mogla nastupiti faza pada cijena, nezahvalno je u ovom trenutku prognozirati.

Kako navodi, naše tržište nekretnina nije određeno samo domaćim kupcima. Značajan interes za nekretnine u BiH, govori nam on, pokazuju strani kupci, ali i naša ogromna dijaspora, koja na neki način ulaganje u nekretnine gleda kao na svoju štednju i investiciju za kasniju dob.

Usporena gradnja

- Nadalje, činjenica je da je u velikim gradovima usporena gradnja. Dakle, s jedne strane imamo usporavanje procesa gradnje novih nekretnina, a s druge se događa proces preseljavanja stanovništva iz manjih gradova i ruralnih dijelova, tako da teško možemo očekivati neku značajniju korekciju. Nažalost, dok god tržište može podnijeti ovu razinu cijena, one će ostati takve. To je loše za naše prosječne kupce, posebno za mlade, ali je to činjenica koja je, nažalost, nepobitna i prati nas 10 godina - ističe prof. Papac.