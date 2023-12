BIHAMK: Na planinskom prevoju Komar pada ledena kiša, pozivamo na maksimalan oprez

Na planinskom prevoju Komar na putnom pravcu Travnik-Donji Vakuf pada ledena kiša, zbog čega vozače na ovoj dionici pozivamo na maksimalan oprez, saopćili su iz BIHAMK-a.

- Snijeg pada u zapadnim i jugozapadnim krajevima naše zemlje, a zbog niskih temperatura vozače upozoravamo na moguću poledicu na kolovozu, posebno na dionicama u višim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima . Izdvajamo putne pravce Bihać-Bosanski Petrovac (Ripač), Bosanski Petrovac-Drvar (Oštrelj), kao i na širem području Kupresa. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke skrećemo pažnju na odrone kamenja na kolovoz. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu - navode iz BIHAMK-a.

Zbog većeg odrona, obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce, a alternativni pravac je preko Mrkonjić Grada.

Sanacioni radovi izvode se na magistralnim putevima: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Novi Travnik-Bugojno (preko Rostova), Bilješevo-Lašva, Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka) i Čevljanovići-Nišići. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.