Onkološki pacijenti iz TK još će čekati na linearni akcelerator: Budžet Zavoda 300 miliona KM, a novac za UKC sakupljaju influenseri!

- Prema raspoloživim podacima, imaju oko 275 primljenih ljudi i stalno im produžavaju ugovore. Da bi raspisali konkurs, treba imati saglasnost neke vlade, a oni to traže od Kantonalne. I onda će primiti ovih 275 ljudi zastalno. Sada kad to vidimo, jasno nam je da će biti primljeni neki poslušnici Demokratske fronte (DF) i Stranke demokratske akcije (SDA), ili će biti neki drugi marifetluci da bi ti ljudi bili primljeni - kaže Hadžić za "Avaz".

Aktivisti „Karton revolucije“ navode kako je posljednji tender, koji je raspisan upravo za nabavku linearnog akceleratora, poništen zbog nesposobnosti Uprave UKC-a Tuzla, zbog čega su podnijeli krivičnu prijavu.

- Iz mojih saznanja postoji apsurdna situacija da ljudi rade u privatnim firmama, vrlo često i simptomatično iz Živinica, a istovremeno rade i pripravnički u Kliničkom centru, pa kako je to moguće?! Pazite, to su uglavnom ove medicinske škole koje su završene negdje nabrzinu i to sve tako funkcionira. Čini mi se da je najbitnije da ste u dobrim odnosima tamo s ljudima koji komanduju u Živinicama, a ostalo nije važno - navodi Hadžić.

Pacijenti ispaštaju i zbog činjenice, kako tvrdi Hadžić, da su uočene brojne nepravilnosti tokom raspisivanja tendera, što je utvrdio Ured za žalbe.

Milioni u budžetu

- Sve upućuje na to da se rade kriminalne radnje i došlo je vrijeme da i tužilaštvo nešto sazna. Imali smo period kada je korišten stari uređaj, a sumnja se da nisu adekvatno radili i to je jedan od problem koji se trebaju istražiti - smatra Hadžić.