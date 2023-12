Dodik teško izvrijeđao Mijatovića: Političkom scenom u BiH je protutnjalo mnogo budala, ali on je pobjednik u toj kategoriji

Predsjednik RS Milorad Dodik kazao je da je "političkom scenom BiH protutnjalo je mnogo budala, ali apsolutni pobjednik u toj kategoriji je Vojin Mijatović."

- Čovjek s krizom identiteta i prodana duša, koja svoj nemoral želi da nametne svima, ali na toliko tužan način da je već svima postao smiješan. Izjavom da mi iz RS "džaba glasamo u Srbiji i da ćemo uvijek biti Bosanci", Mijatović pokušava da nam ospori pravo da se osjećamo kao Srbi. On se može osjećati kako god hoće i da se svrsta u bilo koju kategoriju. Tvrdnja o Bosancima je historijski istrošena fraza još od Kalaja, i koliko god težio da on bude Bosanac, samo je proizvod neuspjelog etnoinženjeringa - naveo je Dodik.

Dodaje da je tanka linija između toga da se razluči šta Vojin Mijatović zapravo da dokaže više, da je Bosanac ili da nije Srbin.

- I u tom svom dokazivanju, on je agresivan, ciničan i glasan i sve to samo da sakrije da su i Srbi i Bošnjaci shvatili da on identitetski nije ništa, nego samo još jedan izdajnik. Mijatović je klasični primjer poturice i prodanih Srba, kojih je kroz historiju bilo. Odmah po padu pod Turke, bilo je onih koji su promijenili vjeru. Kad su došli Austrougari, njima su služili. Kad su stigle ustaše, s njima su sarađivali. Kao što to radi Vojin. Sreća, bilo ih je malo i uvijek su bili izuzetak u našem narodu. Baš kao što je i Vojin - istakao je Dodik.