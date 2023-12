Šemsudin Mehmedović za "Avaz": Ako je ovo početak rada pravosuđa, to treba pozdraviti

Državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović iz medija je saznao za hapšenje predsjednika Suda BiH Ranka Debevca i bivšeg direktora OSA-a BiH Osmana Mehmedagića. U prvoj reakciji za portal "Avaza" kaže da pozdravlja funkcioniranje pravne države u BiH.



- Pozdravljam, ako postoje opravdani razlozi za to, ali ako je to rezultat još jedne kadrovske kombinatorike u pravosuđu BiH, onda je to porazno po budućnost ove države. Što se tiče direktora Obavještajne službe tu se već odavno spominje i Sky aplikacija. Moramo pokazati i samima sebi da smo svi jednaki pred zakonom, ma o kome se radilo. U svakom slučaju, ne možemo prejudicirati dok pravosudni organi ne kažu zadnju riječ. Ako je ovo početak rada pravosuđa, to treba pozdraviti - kazao nam je Mehmedović.

Podsjećamo, kako je portal "Avaza" ranije objavio, Mehmedagić i Debevec su uhapšeni zbog zloupotrebe položaja.