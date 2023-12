Pleh: Projekt rekonstrukcije, dogradnje i adaptacije ženskog odjeljenja Medrese je generacijska misija

Gazi Husrev-begova medrese u Sarajevu provodi opsežne radove na rekonstrukciji, dogradnji i adaptaciji objekata ženskog odjeljenja ove školske ustanove.



Poboljšanje uvjeta

Kako je za Agenciju MINA kazao direktor Medrese mr. Dževad Pleh, sada su na pola puta realizacije projekta, velikog, ne samo za Gazi Husrev-begovu medresu, nego i Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini u cjelini.

Direktor Pleh podsjetio je i na historijat objekta ženskog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese, ukazujući da je ovaj projekt istinska potreba.

- Napunilo se 45 godina otkako je obnovljen rad ženske medrese, 1978. godine. Naime, ona je započela svoj obnoviteljski rad u zgradi u kojoj je ranije bila smještena muška medresa, a muška medresa je preseljena u zgradu Đulaginog dvora. Tada su bili prilično skromni kapaciteti, ali je za početak bilo dovoljno.

Godine 1981., prvi put je dograđivana i proširivana ova zgrada, a za potrebe povećanja kapaciteta. Do 90-ih je to tako išlo, ali se nakon agresije na našu domovinu povećao broj učenica u medresi, broj odjeljenja, i pojavio se ozbiljan problem njihovog smještaja - objasnio je Pleh.

Naveo je da su, s ciljem poboljšanja uslova, 2000. godine dograđen sprat i kuhinja, ali da su neke učenice, koje su bile iz Sarajeva, ipak morale stanovati kod svojih kuća, jer su kapaciteti bili nedovoljni.

- Godine 2013., kada je Gazi Husrev-begova biblioteka uselila u svoju novu zgradu a napustila staru zgradu koja je nekada bila dio Medrese, nama su ti kapaciteti stavljeni na raspolaganje, ali je zgrada bila jako neuvjetna.

To su bili improvizirani i vrlo loši uslovi. Od 2014. godine, nakon što smo dobili staru zgradu Medrese, postavio se ozbiljan problem i potreba da se radi na dodatnoj rekonstrukciji i proširivanju kapaciteta, kako bi se zadovoljile potrebe za nesmetan nastavni proces - naveo je Pleh.

Kako ističe, zgrada ženske medrese je jedan od kulturno-historijskih spomenika Sarajeva i morala se sačuvati njena kulturno-historijska vrijednost, tako da je nisu mogli porušiti i napraviti novi objekat. Zbog toga se pristupilo izradi projekta koji je prilagođen ovim zahtjevima.

- Projekt je urađen 2018. godine. Imali smo obećanja za podršku iz Turske, da će TIKA preuzeti projekt, međutim, i zbog koronavirusa i stanja cijelog svijeta smanjili su svoje investicije i nisu nam mogli prihvatiti projekt, bio je prilično kompleksan.

Mi nismo mogli više čekati. Onda je Rijaset Islamske zajednice donio odluku da mi sami kao Islamska zajednica uđemo u ovaj projekt. Rijaset je dao inicijalna sredstva od milion KM, da se krene s projektom - podsjetio je Pleh.

Tako je 2021. godine adaptiran jedan objekat u kompleksu Gazaz, kako bi u njega bili smješteni učenici, a učenice prebačene u zgradu muške medrese, te da bi radovi mogli početi.

Vrijednosti šest miliona KM

- U novembru 2022. smo krenuli s radovima, i nastavu smo započeli u novim okolnostima. Učenice su prešle u zgradu muške medrese, a učenici u Gazaz, i ovom prilikom se zahvaljujem svim roditeljima naših mladića, koji su prihvatili ovaj prijedlog, ovu opciju, da ipak djevojke budu tu, a da se učenici žrtvuju i na nastavu dolaze iz kompleksa Gazaz. Obezbijedili smo im i prevoz, olakšali smo im, koliko toliko - kazao je Pleh.

Projekt je, na osnovu svih proračuna i mišljenja stručnjaka, vrijednosti šest miliona KM.

- U prvoj fazi smo dogradili neke prostorije, lift, dobili nekoliko parking mjesta. Prva faza je završena. Ovog ljeta smo pristupili drugoj fazi. Zamijenjen je krov, očišćeni zidovi, podovi, urađene instalacije, pregrađene su bivše spavaonice koje su bile velike i u kojima je boravilo po 15 učenica, od njih su napravljene po dvije ili tri, kako bismo u spavaonici imali šest ili osam učenica.

Ova zgrada je u završnoj fazi, ona će biti završena do projekta. Za to vrijeme pripremamo se za ulazak u treću fazu projekta. U staroj zgradi Medrese će se raditi temeljita rekonstrukcija, skidat će se plohe, praviti novi raspored, i to će biti internat - objasnio je Pleh.

U velikoj mjeri dinamika radova i konačne realizacije projekta ovisi o sredstvima koja se očekuju.

- Islamska zajednica je, spomenuli smo, dala inicijalna sredstva, ali i drugi su se uključili, i Vlada Kantona Sarajevo, naši alumnisti, naše džematlije, džemati. Ovo je generacijska misija i obaveza, da završimo ovaj projekt. Prikupljeno je otprilike više od pola sredstava, treba nam još.

Ovom prilikom upućujemo poziv da shvate u kakvom smo trenutku, da nam je ovo jako važno, i očekujemo da će se odazvati - naši alumnisti, džematlije, džemati, donatori, i svi drugi. Ne sumnjam da će ovo biti sretno okončano krajem naredne godine - poručio je Pleh.

Jedinstvena prilika

Zamjenik reisu-l-uleme prof. dr. Enes ef. Ljevaković također je uputio poziv za podršku ovom monumentalnom projektu.

- Ukazala nam se jedinstvena prilika i vjernička obaveza da zajednički učestvujemo u jednom neiscrpnom dobru za budućnost muslimana i Islamske zajednice. Naša podrška ovom projektu je neophodna - poručio je Ljevaković.

Podsjećamo, početak projekta ozvaničen je krajem novembra 2022. godine, a završetak radova zavisit će od dinamike prikupljanja preostalih potrebnih sredstava.