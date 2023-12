Kovačević: Šmit ukoliko pokuša nešto nametnuti, on dovodi u pitanje održavanje izbora

Bez parlamentaraca iz RS nije moguće bilo šta usvojiti pa ni Izborni zakon, ali jasno je svima da je to osuđeno na propast, jer mi to nećemo podržati, rekao je za RTRS, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević (SNSD).

- Ukoliko Kristijan Šmit pokuša nešto nametnuti, dovodi u pitanje i mogućnost da se uopšte održe izbori u BiH. Institucije RS nikada neće prihvatiti odluku jednog "ilegalca" koji je došao ovdje samo da radi protiv interesa RS. Ono što može da uslijedi kao odgovor, jeste da u NSRS se usvoji Izborni zakon i da damo ovlaštenje da Izborna komisija sprovede lokalne izbore u RS. Ukoliko je to put sa željom da destibilizuju RS, grdno se varaju, jer će tako samo dovesti BiH korak bliže da bude potpuno neodrživa - poručio je Kovačević.



Kovačević je ponovio da kada je u pitanju Izborni zakon, da su iz RS otvoreni za pregovore sa političkim partnerima iz FBiH.

Nije legitiman

- Ali ne zbog toga što pritišće Kristijan Šmit, ili se bojimo da će nešto nametnuti. Ukoliko je to njegova želja, onda će dovesti u pitanje i sam izborni proces u BiH - naglasio je Kovačević.

Kovačević poručuje da je Šmit rekao "da ukoliko političari ne ispune što građani traže, da će nešto nametnuti".

- Međutim, notorna činjenica je da Kristijan Šmit nije legitiman visoki predstavnik jer ne postoji iza njega relevantna rezolucija Vijeće sigurnosti UN. Druga stvar, i da jeste, nema mogućnosti da bilo šta nameće i nije on taj koji treba da donosi zakone. Građani su izabrali svoje predstavnike, i mi znamo šta treba da uradimo da zaštititmo njihove interese - rekao je Kovačević.

Kovačević se dotakao i Ustavnog suda BiH.

- Šmit je govorio i o Ustavnom sudu BiH, i da trenutno ne postoje sudije koji dolaze iz RS. Međutim, ne smijemo da zaboravimo jednu stvar, da su sudije u Ustavnom sudu bez predstavnika RS jedan dan došli i promjenili pravilo 39. u kojem je pisalo da se plenarne sjednice ne mogu održavati barem bez jednog sudije koji dolazi iz RS. U Ustavu jasno piše ko bira sudije Ustavnog suda, a to su Parlamentarna skupština BiH i kada je u pitanju RS, to je NSRS, i niko drugi. To znači da nemamo namjeru da dajemo legitimitet organima koji su samo alat i instrument za rušenje RS. RS ima svoj zagarantovani status i prava - rekao je Kovačević.

Za Kristija Šmita sporna je i imovina, ali za Kovačević tu nema dileme.

- On je prvo govorio o imovina i o tome kako imovina pripada BiH. Međutim Dejtonski sporazum je to jasno definisao, kojih je to nekoliko nadležnosti BiH, i onda u sljedećem članu Ustava jasno piše, da sve što nije izričito navedeno pripada entitetima, što je slučaj i sa imovinom. Koliko god Šmit da ima moćne mentore, to ne mogu da promjene, jer je to međunarodni ugovor kojem su garant svjetske sile - jasno je istakao Kovačević.

Izraz narodne volje

Neustavni Dan RS, 9. januar, "RS će slaviti ponosito i sa svojim prijateljima", poručio je Kovačević.

- Šmit je pozivao i na to da budu kažnjavani oni funkcioneri koji će učestvovati u proslavi obilježavanja Dana RS 9. januara. To je izraz narodne volje, i naš najveći i najznačajniji praznik, koji je potvrđen i na referendumu njenih građana. To neće promijeniti Šmit, niti bilo ko. RS će 9. januar proslaviti slobodno, ponosno, širom RS sa svojim gostima iz Srbije, Crne Gore proslaviti Dan RS - poručio je Kovačević.