Izrazito visoke temperature za januar pogoduju razvoju infekcija: U domovima zdravlja kao da je ratno stanje, čekaonice pune

Ogromne su gužve posljednjih dana zabilježene u domovima zdravlja Kantona Sarajevo. U čekaonicama koje su pune pacijenata kao da vlada ratno stanje. Šta je razlog za ogromne gužve, objasnio nam je dr. Abel Baltić, direktor JU Dom zdravlja KS.



Velika zagađenost

- Vrijeme koje nije uobičajeno za januar jako pogoduje razvoju respiratornih infekcija kod građana. Također, temperature koje su visoke za ovaj period dodatno pogoduju širenju virusa i bakterija, što dovodi do bržeg i lakšeg širenja infekcija. Također, tu je zrak koji je vrlo zagađen u Sarajevu. Konstantno smo među pet najzagađenijih u svijetu. Sve to zajedno dovelo je do punih čekaonica u domovima zdravlja - kazao je dr. Baltić.