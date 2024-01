Starješina Saborne crkve u Sarajevu: "Ni najpovoljniji uslovi života ne mogu donijeti čovjeku istinsku radost bez Boga"

Starješina Saborne crkve u Sarajevu Vladimir Stupar kaže da voliti ljude samo sobom predstavlja nesavršenu ljubav jer je utemeljena na smrtnoj osnovi.

Zbog toga nam je potreban Hristos koji je dolaskom u ovaj svijet i svojim očovječenjem učinio da Božija ljubav postane temelj besmrtnosti u koju smo kao stvorena bića pozvani.

Pravoslavni vjernici u Bosni i Hercegovini i širom svijeta proslavljaju blagdan Božić. Profesor Stupar u intervju za Fenu pojašnjava suštinu Božića, kako učenje o toj suštini mijenja ljudsku prirodu i vodi je ka ljubavi Božijoj.

Značaj Božića, kaže Stupar, se ogleda u činjenici dolaska Sina Božijeg u ovaj svijet, koji je postavši čovjek i primivši u potpunosti ljudsku prirodu, učinio tajnu čovjeka još savršenijom.

Ako hoćemo da budemo sveti i da živimo svetim životom, potrebno je da zavolimo Boga i kroz tu ljubav zavolimo ljude koje Bog šalje u naš život.

Poziv na besmrtnost kojom nas Bog poziva je poziv na slobodu i život koji se ostvaruje kao ljubav. Bez Božije ljubavi nismo potpuni ljudi. Osjećamo da nam nedostaje radosti u životu i tragajući za ljubavlju mi tragamo za Bogom.

Profesor Stupar dalje navodi da radost i sreća koji su nam od Boga darovani na dohvat su nam ruke, upravo preko naših bližnjih. To su naši roditelji, otac i majka, to su naša djeca, to su naši srodnici, za muža to je žena, za ženu to je suprug. Nažalost, sreća nam izmiče jer zbog egoizma i nespremnosti da sebe damo drugima, povređujemo i sebe i druge.

Važnost učenja

- Ako sebe ne preobrazimo Bogom, ostat ćemo bez istinske ljubavi i bit ćemo nesposobni da volimo i budemo voljeni. Sa Bogom možemo voljeti svoje bližnje, jer se tu polaže prvi i pravi ispit, a tek onda i sve ostale ljude. Bez Boga u nama ne možemo prepoznati druge kao bića ljubavi, a sa Bogom možemo sve što je dostojno radosti koju nam daruje Božić, da volimo sve ljude Božijom ljubavlju – istakao je.

Na upit koliko su danas ljudi svjesni važnosti učenja, profesor Stupar smatra da upravo Božić koji živimo svake godine kao i ostali praznici koje proslavljamo, vraćaju nas na osnovnu istinu Božijeg predanja, koje je kao pisana riječ zapisana u Bibliji, a koje se prije svega odnosi na naše srce i dušu, koja je vrednija od čitavog stvorenog svijeta.

- Od Boga smo stvoreni i Bog želi naše spasenje i želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Punoća istine će biti otkrivena kada Bog dođe u svojoj slavi da sudi živima i mrtvima i kada će se ispuniti svaka pravda na Zemlji. Imajući ovu činjenicu u vidu, prije svega treba da budemo odgovorni prema Bogu i jedni prema drugima. Zašto? Zbog toga što ćemo odgovor dati Bogu za sve što smo učinili, bilo riječima ili djelima ili mislima – naveo je.

"Volimo kao što nas Bog voli"

To znači, dodao je, da treba da budemo saradnici Božiji, da volimo kao što nas Bog voli, da činimo djela ljubavi, da mislimo, govorimo i činimo samo dobro drugima, kao što bi željeli da nama ljudi čine, misle i govore.

- Riječ Božija koja je zapisana u Svetom pismu i ona koja je zapisana kao savjest u srcima i dušama našim Svetim Duhom, svjedoči nam da će dobro pobijediti. Ako budemo usvojili Božije dobro, Božiju ljubav i ispunimo Božije zapovjesti koje se sve svode na to da Boga volimo ako volimo ljude i da ljude možemo voliti samo ako Boga volimo. Božija ljubav se pokazuje samo djelima kojima žive i vječno blaženstvuju pravednici u nezalaznom životu Carstva Božijeg - kazao je on.

Iako i ovaj Božić mnogi vjernici dočekuju u teškim uslovima - rat u Ukrajini i Palestini, teška ekonomsko-socijalna situacija, inflacija, prof. Stupar smatra da nikada okolnosti u kojima živimo ma koliko one bile nepovoljne, ne mogu uništiti dar ljubavi koju nam je darovao Bog. Isto tako, ni najpovoljniji uslovi života ne mogu donijeti čovjeku istinsku radost bez Boga.

- Gospod koji posvećuje i osvećuje svakog čovjeka koji dolazi na svijet, darodavac je svih dobara i kada Bog postane onaj u kome se mi krećemo i u kome živimo, molitvom, smirenjem pokajanjem i ljubavlju, tada se naš život pretvara u raj. Kada se lažnom slobodom koju nam nudi grijeh i đavo, odvojimo od Boga, tada se naš život i naših bližnjih pretvara u pakao – navodi on.

Sve zavisi od nas

Dakle, potcrtao je, sve zavisi od nas, šta želimo da učinimo sa ovim svijetom u kome živimo, da li želimo da postanemo Božiji ljudi ili Božiji protivnici. Potrebno je da svako u sebi preobrazi svoj unutrašnji doživljaj Boga putem molitve i smirenja u ljubav prema ljudima, da napravivši u svom srcu mjesta za Boga, napravimo mjesta i za bližnje.

- Ako pobijedimo sebe i sagledamo koliko smo se ogriješili o Boga i ljude sa kojima smo svakodnevno u komunikaciji, bilo riječima ili djelima ili mislima, onda ćemo zatraživši oproštaj od Boga biti sposobni da volimo i oprostimo svima sve. Samo tako možemo doživjeti Božić kao radost i ljubav susreta sa Bogom i bližnjima i sa svim ljudima, kao i sa cjelokupnom Božijom tvorevinom. Dakle, naša radost i mir će prevazići stvoreni svijet i postati radost vječnog života – poručio je starješina Saborne crkve u Sarajevu Vladimir Stupar u intervjuu za Fenu.