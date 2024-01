Trnka: Nije dovoljan samo prelet aviona, potrebni daleko ozbiljniji koraci

Profesor ustavnog prava Kasim Trnka govoreći o najavama donošenja izbornog zakona Republike Srpske, u emisiji Plenum, istakao je da je u posljednjih pola godine pojačana, ne samo antidržavna retorika iz RS, nego je i povećan broj koraka koji se zaista i ostvaruje, i dovodi u krizu državnost Bosne i Hercegovine i djeluje destabilizirajuće.

- Htjeli ili ne htjeli, ne možemo a da to ne povežemo sa ruskim utjecajem na ovom području. Dodikova izjava da ako Evropa prihvati nametanje tehničkih izmjena izbornog zakona - gotov je evropski put BiH, pa koja je to hipokrizija jednog sistema, da jedan čovjek može tako da manipuliše i uslovljava. U krajnjoj liniji to bi morao da bude ozbiljan signal našim partnerima na Zapadu da nešto realnije preduzimaju. Nije dovoljan samo prelet aviona, to je jedna fina gesta, ali to mora ići daleko ozbiljnijim koracima - poručio je Trnka.