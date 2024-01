Marić za "Avaz" o buntu mladih: Malo im 5.000 KM, a za te pare su mogli pokrenuti biznis i fakultet završiti

Dodjela subvencija mladim za kupovinu stana u Kantona Sarajevo pretvoreno je u jedno od gorućih pitanja posljendjih dana. Podsjetimo, u prilično nesretno sročenom pozivu za dodjelu sredstava Vlada KS je obećala da će za subvencioniranje kredita za kupovinu stana mladima iznositi do 12.000 KM (prethodnih godina ovaj iznos je bio oko 10.000 KM). Za ovu namjenu izdvojeno je ukupno 5,5 miliona KM iz budžeta. Ipak, broj prijavljenih više je nego dvostruko nadmašio predviđanja. Vlada KS u konačnici je donijela odluku da se svima koji su zadovoljili uslove konkursa lineralno podijeljeno 4,8 hiljada KM, zbog čega su korisnici subvencija odlučili organizirati i proteste pred Vladom KS.

Nisu svjesni okruženja

Jedna od onih koji su kritikovali njihovo ponašanje je politička analitičarka Ivana Marić koja ističe da ti mladi očigledno nisu svjesni okruženja u kojem žive.

- Meni je šokirao način na koji oni protestuju i ova količina omalovažavanja 5.000 KM koje su dobili, pa ismijavaju kako im je to kvadrat stana i očekuju da ih razumije većina koja može samo sanjati i o uzimanju kredita i o plaćanju stana. Za pet hiljada KM je neko mogao pokrenuti biznis i da sam sebi kupi stan, da ne mora tražiti pomoć od države ili neko je mogao završiti kompletan studij za taj novac. Ako su već nezadovoljni, neka se odreknu toga, pa će drugi dobiti veći iznos - istakla je Marić.

Analitičarka navodi kako je Vlada KS jako loše iskomunicirala cijeli konkurs, ali i da postoji cijeli niz boljih načina rješavanja stambenog pitanja mladih.

- Mi imamo taj luksuz da ne moramo ništa izmišljati. Dovoljno je samo da pogledamo kako su to uradile druge države sličnog standarda. Postoje mnoga rješanja. Kao što su se gradile zgrade za RVI, možda se na taj način može riješiti i stambeno pitanje mladih. Ili da se odrede neki drugi kriteriji, tako da dobiju subvencije ljudi koji to zaista zaslužuju i koji nemaju drugog načina da dođu do stana. Neselektivno dijeljenje novca da svako ko se prijavi dobije subvenciju je besmislica - kaže Marić.

Dodvoravanje masama

Ističe i kako političari ovom problemu ne pristupaju odgovorno i sistemski, nego populistički, nastojeći se dodvoravati narodnim masama.



- Riječ je o povlađivanju šriokim narodnim masama, povlađivanju glasačkom tijelu, to je ono što je i dovelo do ove situacije, da se ne gleda ono šta je racionalno. Većina političara kod nas su populisti koji nemaju realnu tržišnu vrijednosti i jedini posao koji im osigurava neku zaradu je politika. I onda su oni spremni na različite kompromise da bi opstali i zadržali svoje funkciju. Zbog toga nemamo opoziciju koja radi svoj posao. Jednostavno niko neće da se nekome zamjeri jer ne znaju da li će im taj neko zatrebati. Moramo imati malo hrabrije političare koji će znati stati iza nečega i pretrpjeti kritiku javnosti. Političari koji su plaćeni morali bi to raditi. Kada vidim koliko u Hrvatskoj ili Srbiji političari trpe kritika, shvatit ćete da političari kod nas i nisu toliko pod presijom, više se napdaju novinari nego politčari zato što su puno hrabriji od njih - smatra Marić.