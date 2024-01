Čović: Samo mogu biti na bijeloj listi, nikako na crnoj

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović održao je konferenciju za medije u toku sjednice Predsjedništva stranke na kojoj je komentarisao pismo koje je državni sekretar SAD Entoni Blinken uputio ministrima vanjskih poslova BiH i Hrvatske.

Kazao je, između ostalog, da "mi nemamo drugog partnera do zapadnih partnera" te da su to Zagreb, Brisel i Vašington.

- Ali, mi odgovaramo za ono što uradimo u BiH. Južna plinska interkonekcija je strateški interes BiH, pa i hrvatskog naroda u BiH. I ne može mi neko kazati da je to nečiji drugi strateški interes. I naravno da je naš prijedlog bio vrlo jasan, zakon o južnoj plinskoj interkonekciji je već u proceduri od prije par godina na koje se osporilo jako puno stvari i toliko je prigovora i amandmana bilo da smo procijenili kako taj zakon nema smisla. Osnovna dvojna oko tog zakona je BH Gas. Rekao sam, kao što imamo BH Gas imat ćemo i Južnu plinsku interkonekciju i na to se ne može niko ljutiti, a koja će, također, biti u vlasništvu Vlade FBiH - kazao je Čović.

Naglasio je kako apsolutno nikakvih privatnih interesa nema.

-Nadam se da i partneri s druge strane nemaju privatnih interesa. Volio bih da je tako i mi ćemo i dalje gurati taj projekt. Apsolutno. Kao što imamo dvije elektroprivrede, čiji je vlasnik Vlada FBiH, dva Telekoma, dvije pošte. Dopustiti da jednim bitnim strateškim energentom kao što je plin u ovom trenutku upravlja neko drugi s različitim mogućim strategijama, ako hoćete i političkim, u nekom trenutku je politički naivno. Nisam voljan tako nešto raditi, mada, moramo biti iskreni, kada bismo danas dogovorili sve, da bi se taj projekt realizirao, treba sedam, osam godina da se cijevi stave u zemlju - kazao je Čović.

Rekao je i da postoje dva pitanja, jedan je opravdanost strateški da se izbjegne ovisnost o bilo kome, što, kazao je, do kraja poštuje.

- Ali, ne želimo biti naivni. Primjera radi, kada je lani bila kriza energenata u Evropi, sjećate se da je EPHZHB ušla u minus od nekih 70 miliona KM. Za to vrijeme druga elektroprivreda u plus. Kad se pokušalo dogovoriti između dvije elektroprivrede da jedna drugoj daje, da se ne kupuje na tržištu, nije se željelo razgovarati o tome. Danas drugi primjer EPHZHB je u plusu a EPBIH u debelom minusu. I, opet nema dogovora, a isti im je vlasnik, što znači to su interesi kompanija gdje se štite naravno. Ne bih želio da sutra zbog političke krize neko zatvori plinovod iz Sarajeva, da kažem ovako brutalno, u Posušju. Ne govorim, uopće, loše nego baš afirmativno. Ali, koncept organizacije BiH, nadležnosti u BiH je takav da moramo uvažavati kantonalnu, entitetsku nadležnost. No, činimo sve da taj zakon dobije svoje mjesto u parlamentarnoj proceduri i to je naše strateško opredjeljenje. Ali, oko toga, kako organizirati operatore, naravno, da mi preuzimamo odgovornost. Ne bih želio da neko kada se ovo završi nakon sedam, osam godina, sjeti se Dragana Čovića koji je prodao nečije interese. Ja ne želim prodati interese nijednog građanina BIH - poručio je Čović.

Rekao je kako ga uopće ne interesuje šta iza toga može uslijediti.

- Ja samo mogu biti na nekoj bijeloj listi, ako je će biti jer je anđeoska, nikakvoj crnoj, a ko god misli drugačije, neka javno kaže - rekao je Čović.