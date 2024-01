Akcija "zaključavanja" nije jedini odgovor na krizu: Sniziti cijene i za vrtić, sport, kulturu

Možda je ušteda na tih 40-tak proizvoda do 40 KM i mnogi ljudi su negativni spram toga, ali moramo znati da se trgovci ne bave socijalnom politikom, oni su tu radi profita. U suštini, koliko god da smanje ili “zaključaju” cijene, to je dobar gest - naglašava Bago.

- Bojim se da čitava priča ne krene u tom smjeru, odnosno kako je to nešto negativno. Da se razumijemo, potrošačka košarica se nije puno smanjila po pitanju “zaključanih” cijena.

Iako nema svih informacija s terena u vezi s provedbom ove akcije do sada, Marin Bago, predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača „Futura“, svjestan je žalbi građana, ali, kako kaže, njima mora biti jasno da je to dobra volja poslodavaca.

Objašnjava da građane, zapravo, u pozadini tišti iznos cjelokupne potrošačke korpe.

- Lijepo je taj iznos smanjiti za 40 KM, međutim, u odnosu na čitav iznos korpe, to je vrlo malo. Stoga mi već duže vrijeme govorimo da se sva ministarstva, čitava Vlada FBiH i sve institucije moraju uključiti s aktivnostima koje bi vodile do smanjenja pojedinačnih iznosa iz potrošačke košare. Dakle, sniziti cijene za vrtić, za kulturu, sport i slično i, jednostavno, ostaviti taj novac u džepu jedne porodice. Jer to su uštede od nekoliko stotina maraka - govori nam Bago.

Nije pošteno

- Nije uredu da plaćamo isti porez za hranu, dječije potrepštine, higijenu i za Porsche. Dakle, stvari u BiH nisu pravedne i mnoge ispravke bi dovele do toga da porodice sačuvaju nešto novca. Nije pošteno da akcija „Zaključavamo cijene“ bude jedina u prevazilaženju krize - dodaje Bago.

Podsjetimo, protokol o načinu provedbe akcije „Zaključavamo cijene“ potpisalo je 31 trgovačko društvo koje pokriva 1.450 maloprodajnih objekata u kojima se akcija provodi.