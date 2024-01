Filipović: "Izmjene Izbornog zakona su realne, a Ustava nemoguće"

Potpredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović prisustvovala je današnjem sastanku predstavnika političkih partija u Sarajevu, koji su organizovale stranke trojke.

- Hrvatska demokratska zajednica BiH smatra da zbog trenutnih političkih odnosa u BiH nije realno da bude postignut dogovor o izmjenama Ustava BiH, te da treba riješiti pitanja koja opterećuju BiH kada je riječ o Izbornom zakonu BiH - rekla je potpredsjednica HDZ-a Darijana Filipović.

Filipović je rekla i da HDZ ne bježi od razgovora i o tom pitanju, te da će, kao i do sada, nuditi prijedloge.

- Mi smo i u prošlosti nudili, a nudićemo i u budućnosti rješenja koja bi mogla biti prihvatljiva svima u BiH - poručila je Filipović.

Potpredsjednica HDZ-a je navela da se teme izmjene Ustava pominju posljednjih desetak godina i da će se vjerovatno pominjati neko vrijeme.Također, naglasila je da nije prvi put da iz trojke žele nastavak razgovora o tim izmjenama.

- Čak su i na prošlim sastancima političkih lidera govorili da bi, u okviru razgovora o izmjenama Izbornog zakona, trebalo ostaviti i mogućnost da se razgovara o izmjenama Ustava - navela je Filipović.



Ona je podsjetila da je HDZ i tada na sastanku rekao da nije problem da se razgovara o svim važnim temama, pa i o izmjena Ustava.

- Znamo da od toga u ovom trenutku ne može biti ništa. I na tim sastancima dali smo do znanja i iznijeli stav da zbog političkih odnosa izmjene Ustava nisu moguće i čini nam se da se ponekad koriste kao izgovor ili kao gubljenje vremena - rekla je Filipović.

Ona je naglasila da HDZ pokušava riješiti neka važna politička pitanja koja opterećuju domaću javnost u okviru izmjena Izbornog zakona BiH.

- To nam se u ovom trenutku čini realnim i naravno da i to pretpostavlja spremnost svih političkih aktera da se o tome razgovara i dogovara. Mi potenciramo i pokušavamo raditi intenzivno, i radićemo sljedećih nekolikiko mjeseci jer smatramo da je to, prije svega, politički realno - rekla je Filipović za Srnu.