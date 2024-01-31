Vakcinacija djece protiv morbila u Goraždu

Iz Doma zdravlja “Dr. Isak Samokovlija” Goražde pozvali su roditelje čija djeca nisu vakcinisana protiv morbila, da to učine što prije, kako bi se spriječila eventualna pojava te bolesti u Goraždu i Bosansko-podrinjskom kantonu (BPK).

Morbili su se već pojavili u nekoliko kantona FBiH

Specijalista pedijatrije u Dječijem dispanzeru Doma zdravlja u Goraždu naglašava da je vakcinacija jedini efikasan način zaštite.

- Na jučer održanom sastanku predstavnika Doma zdravlja "Dr. Isak Samokovlija" i JU Zavod za javno zdravstvo BPK odlučeno je da se pojača kampanja imunizacije djece protiv ove bolesti koja se već pojavila u nekoliko kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine te je upućen poziv roditeljima čija djeca još nisu vakcinisana protiv morbila da to učine što prije – kazao je Mujković.

Napomenuo je da se vakcinacija djece protiv morbila može izvršiti svakodnevno u ambulanti '1. Maj'.

Postići kolektivni imunitet

- Djeca koja nisu do sada vakcinisana ili koja su možda propustila jednu dozu MRP vakcine mogu doći bez najave, samo sa zdravstvenom legitimacijom, svakim radnim danom od 11 do 13 sati u ambulantu '1. Maj'. Još jednom naglašavam da je ova vakcina vrlo bitna i da roditelji ne bježe od vakcinisanja djece te da nema niti jednog dokaza niti se može povezati s pojavom autizma, što se najčešće navodi kao razlog odbijanja vakcine – kazao je Mujković.

Naglasio je da najmanje 95 posto djece mora biti vakcinisano, primiti dvije doze MRP vakcine, kako bi se postigao kolektivni imunitet i spriječila pojava i daljnje širenje epidemije.

Na području BPK Goražde za sada nije registiran niti jedan slučaj obolijevanja djece od morbila.