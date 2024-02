Obrajan o Sebiji Izetbegović: Tokom njenog mandata na KCUS-u ljekari su bili izloženi pritiscima da podrže SDA

Pomoćnik američkog državnog sekretara Entonija Blinkena (Antony Blinken) za evropske i euroazijske poslove Džejms Obrajan (James O'Brien) danas boravi službenoj posjeti BiH, a Fakultetu političkih nauka u Sarajevu održao je predavanje o temi “Odnosi SAD i BiH”.

On se osvrnuo i na mandat Sebije Izetbegović, supruge predsjednika SDA, na KCUS-u, koji je nedavno okončan.

- Tokom njenog mandata ljekari su bili izloženi pritiscima da podrže SDA ili da budu smijenjeni s čelnih pozicija. Agenda je bila usmjerena na politiku, ne na brigu o pacijentima. SDA je učestvovala i u notornom slučaju respiratora, a dok su bili na vlasti čelnici SDA su iskorištavali BH Telecom za ličnu korist i jačanje vlastite mreže podrške - kazao je.

Osvrnuo se i na energetski sektor.

- U energetici vidimo da lider HDZ-a BiH Dragan Čović blokira Južnu interkonekciju, gasovod prirodnog gasa prema Hrvatskoj. On bi da zamijeni operatera sistema prenosa - etabliranu kompaniju u vlasništvu koja ima tehničku ekspertizu, resurse i projektnu dokumentaciju za izvedbu projekta - trenutno nepostojećom kompanijom koja bi bila pod njegovom kontrolom i za njegovu političku i finansijsku korist. To je cinizam, i protiv je javnog interesa - rekao je.



Osvrnuo se i na predsjednik RS Milorada Dodika.

- Milorad Dodik i njegov SNSD ugovore već godinama usmjeravaju na članove njegove porodice i prijatelje. Brojni su optuženi za nedolično ponašanje u raznim djelatnostima u RS, od nekonkurentnih ugovora dodijeljenih kompanijama na sumnjiv način pod kontrolom njegove porodice do sankcioniranog medija Gospodina Dodika, ATV. Nakon što je stupio na poziciju, sam gospodin Dodik je Uredu predsjednika RS izdvojio sredstva u iznosu od 56,5 miliona KM, što je povećanje za više od 400 radnih mjesta u odnosu na prethodnu godinu. Gospodin Dodik istovremeno traži dodatna sredstva izvan institucija vlasti Bosne i Hercegovine. Nakon višemjesečnih očajničkih pokušaja da osigura sredstva iz izvora kao što su Rusija, Mađarska i NR Kina, gospodin Dodik je izvršio pritisak na lokalne banke da osiguraju finansijsku podršku za izdavanje domaćih obveznica. One su ekvivalent visokokamatnim zajmovima. To nije održivo. Glasači u RS imaju pravo znati koliko duguju, na šta će se sredstva trošiti - uključujući i to da li je neka od kompanija ili projekt koji RS ima upotrijebljena kao zalog. Oni koji osiguravaju taj novac trebaju znati da mi pažljivo vježbamo. Lider koji je istinski predan evropskoj perspektivi BiH poduzima korake da zaustavi prošlost i promovira pomirenje. Dragan Čović nije ponosan, a mladi odlaze iz Hercegovine, tražeći bolje šanse negdje drugdje - rekao je.