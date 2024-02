Sebija tvrdi da visoki zvaničnik SAD nije upućen: Demantuju je sudske presude

Pomoćnik američkog državnog sekretara Entonija Blinkena (Antony Blinken) za evropske i euroazijske poslove Džejms Obrajan (James O'Brien) na predavanju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu govorio je o temi „Odnosi SAD i BiH“.

Govoreći o problemima u BiH, osvrnuo se i na mandat Sebije Izetbegović, supruge predsjednika SDA, na čelu KCUS-a, nakon čega je ona uputila demanti, gdje je iznijela gomilu neistina, koje su lako dokazive.



- Supruga predsjednika SDA nedavno je smijenjena s pozicije direktorice Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, jedne od najvećih bolnica u zemlji. Tokom njenog mandata, doktori su bili izloženi pritisku da podrže SDA ili su uklanjani s rukovodećih pozicija na kojima su bili. Agenda je bila fokusirana na politiku, ne na brigu o pacijentima – rekao je Obrajan.

Smanjiti značaj

Počela je Sebija Izetbegović saopćenje time da su se kritikovali SNSD i HDZ, pa da se iz toga razloga kritikovala i SDA da bi se svi spomenuli, pokušavaju na taj način relativizirati same tvrdnje koje su iznesene.

Nakon toga je visokog zvaničnika najveće svjetske sile, da on zapravo nije upućen i da je informacije o tome dobijao iz Sarajeva. Nije precizirala da li je tu mislila na stranke trojke ili na Ambasadu SAD, ali u svakom slučaju na ovaj način je pokušala smanjiti njegov značaj.

Osim toga, navela je da se na osam direktorskih pozicija za vrijeme njenog mandata promijenilo ukupno 15 osoba i to zbog odlaska u penziju ili jer su drugi pokazivali bolje organizacijske i stručne reference. Istina, nisu svi bili direktno uklonjeni sa pozicija, ali zbog nemilosti u kojoj su se nalazili sami su napuštali pozicije, no to Sebija Izetbegović svjesno prešućuje.

- Direktori disciplina biraju se po internom konkursu. Jedini kriterij za imenovanje je bila stručnost koja se utvrđivala propisanom konkursnom procedurom, a imenovanja potvrđivana od strane Upravnog odbora KCUS, koji je multietičan i višestranački. Dakle, direktore disciplina ne bira direktorica. Stranačka pripadnost nikada nije bila kriterij za imenovanje. Naravno, većina kolega ima vlastite stranačke preferencije. Od njih 15, samo je četvero povezano sa SDA, što je 26 posto od ukupnog broja. Ali, ponavljam - to nije bio kriterij za njihovo imenovanje nego isključivo njihova stručnost i organizacijske sposobnosti – navela je Izetbegović.

Skrivanje iza UO

Iako skrivanje iza Upravnog odbora, na prvu, djeluje kao uvjerljiv argument, zapravo je poprilično očajan. Iza imenovanja Upravnog, kao i Nadzornog odbora, je stajala Vlada FBiH na čijem čelu je tokom osam godina njenog mandata bio stranački vojnik Fadil Novalić. Samim tim i argument da nisu svi direktno povezani sa SDA ne „pije puno vode“. Nisu morali biti svi članovi stranke, ali jasno je da su morali odgovarati politikama SDA, kojim je Sebija Izetbegović zajedno sa suprugom Bakirom upravljala. Da je to tako potvrđuje i činjenica da, recimo, tu se nisu nalazili kadrovi trojke, osim Lejle Brčić koju je tu imenovana ispred Kantona Sarajevo, gdje SDA nije imala utjecaja.

Osim toga, sama izjava da je „samo“ 26 posto ljudi direktno povezano sa strankom na funkcijama je sama po sebi problematična i govori o kakvoj partokratskoj državi se radi.

- Kao što sam navela, nisam se bavila stranačkom i političkom opredijeljenošću uposlenika, sto se može dokazati i činjenicom da, po mojoj današnjoj procjeni, manje od 15 posto svih šefova na 36 klinika KCUS-a su SDA, ako je i toliko – istakla je Izetbegović.

Nezakonito otpuštanje

Da je riječ o još jednoj nebulozi Sebije Izetbegović svjedoče i sudske presude zbog nezakonitog otpuštanja.