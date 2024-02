Video / Stabilnost mosta u Počitelju nije ugrožena

Na mostu u Počitelju prošle godine otkrivene su pukotine, koje su uspješno sanirane početkom ovog mjeseca. U narednom periodu, biće nastavljen pregled i ostalih polja i aktivirani završni radovi na mostu.

Fenomen lokalnog karaktera

Sanacija donje ploče sanduka četvrtog polja mosta Počitelj, koja je bila popucala uspješno je završena prošlog vikenda, piše BHRT. Naime, uslijed natezanja čeličnih kabala, koji su vrlo bitni u samoj nosivosti i statici mosta, došlo je do određenih deformacija u samom betonu tzv. napuknuća.

- Prilikom naprezanja kablova kontinuiteta došlo je do stvaranja naprslina, što niko nije očekivao, a to je sada riješeno. Nikakvih više naprslina nema, u tom polju četiri su samo postojale naprsline, taj dio betona je uklonjen, ponovo je izbetonirano i sada nakon naprezanja nikakvih problema nije bilo - ističe nadzorni inženjer Sanjin Jajić.

Bez obzira na napuknuća, stabilnost mosta ni u jednom momentu nije bila ugrožena. To je više bio fenomen lokalnog karaktera, koji je utjecao samo na dužinu trajanja mosta, kažu iz Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine.

- Da bi u potpunosti to bilo u skladu s projektom, da bi most bio onakav kakav je zamišljen u stopostotnoj svojoj funkciji, znači sigurnosti i nosivosti i brzini prometa itd., morali smo sve to poduzeti i zahvalan sam što smo imali potpunu saglasnost svih faktora koji su sudjelovali u tom sanacionom dijela - navodi Denis Lasić, direktor JP "Autoceste Federacije BiH".