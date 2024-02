Elma Dizdarević iz Vijeća roditelja KS za "Avaz": Da li će poskupjeti produženi boravak

Produženi boravak u većini osnovnih škola u Sarajevu roditelji su plaćali od 200 do 204 KM, međutim, prošli mjesec došlo je do promjene cijena, što je zbunilo, ali i zabrinulo roditelje. Različite cijene izazvale su pitanja ko određuje visinu naknade i po kojem osnovu te je li došlo do povećanja cijene usluge produženog boravka.

Broj korisnika

Ono što se zna jeste da se troškovi produženog boravka odnose isključivo na potrošni materijal i ne uključuju troškove hrane. Uslugu produženog boravka pruža dosta osnovnih škola u Kantonu Sarajevo, a u zavisnosti od toga šta nude, kakav program obuhvataju i slično, razlikuje se i cjenovnik.

Predsjednica Upravnog odbora Vijeća roditelja KS Elma Dizdarević za „Avaz“ je objasnila zašto su cijene sada više.

- Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke je još u junu prošle godine došla uredba koja je upućena prema svim kantonima u FBiH da se cijene produženog boravka mogu kretati u rasponu od 204 do 240 KM, i to primarno prema broju korisnika produženog boravka. Tako da u ovom momentu u KS nije došlo do povećanja cijena produženog boravka u osnovnim školama koje su javne ustanove - kazala je Dizdarević.

Ona je istakla da razumije zabrinutost roditelja i da nikome danas nije lako, ali, kako tvrdi, povećanja cijene nije bilo, nego se radilo prema uputama Federalnog ministarstva.

Donesena odluka

- U septembru 2023. je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS donijelo odluku da se cijene u određenim produženim boravcima u KS reguliraju i da se kreću u rasponu od 204 do 240 KM, a od broja učenika zavisi da li će biti 204 ili 240 maraka. To znači da nije bilo povećanje, nego se samo regulirao cjenovnik - navela je Dizdarević.

Enorman rast troškova života, dodala je, pogodio je svaku grupu stanovništva, bez obzira na starosnu dob, ali je činjenica da posljedice visokih cijena danas najviše osjete roditelji.

Očekuje se subvencioniranje

Produženi boravak je osmišljen da djecu "zaštiti" od nezdravih aktivnosti i riječ je o vidu odgoja i obrazovanja gdje djeca, osim učenja, imaju i svoje slobodno vrijeme. Cilj je, kaže Dizdarević, djecu skloniti od loših stvari, tako da niko i ne razmišlja o podizanju cijena.

- Do nas još nisu došle informacije da će cijene produženih boravaka porasti. Mi se vodimo informacijom da će biti subvencioniranje produženih boravaka, tako da smo se oslonili na tu podržanu inicijativu od Vlade KS - kazala je Dizdarević.