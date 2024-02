Đulić: Mi ne pričamo o komunizmu, ne prizivamo Jugoslaviju, nismo jugonostalgičari, pričamo o antifašizmu

- Nemamo pravo da ih zaboravimo. Da su pravili greške u svemu tome, pravili su. Pravimo ih i mi. Živ čovjek pravi greške, ali hajdemo i o greškama razgovarati, staviti sve na sto, razgovarati i raščistiti stvari, a ne ostati zakovan u onome što je negdje neko zapisao, nekakvo ružno pamćenje. Stoga, nama je to danas cilj, podsjetiti ljude na vrijednosti koje su oni imali kada su krenuli u borbu da otjeraju okupatora iz ove zemlje i otjerali su ga - podvukao je on.

Također, podsjetio je na to da je danas tačno 20 mjeseci od, kako je rekao, terorističkog čina, rušenja Partizanskog spomen-groblja.

- Jer, to nije ništa drugo nego teroristički čin onakvo rušenje Partizanskog spomen-groblja, koje je nacionalni spomenik ove države. To je direktni atak na državu. Policija šuti, Tužilaštvo šuti ili jednostavno kažu istraga je u toku. Njihova šutnja je odobravanje i saučesništvo. A sve, zapravo, dolazi iz političkih vrhova i to je politički odobreno da se tako radi, da bi se u gradu držale tenzije, kako bi taj polusvijet koji misli da vlada našim sudbinama ostao u svojim foteljama. Veoma je teško slaviti slobodu, ako se spomen na donosioce slobode uništava - dodao je Đulić.

Osvrnuvši se na posljednje istupe Kordića, Đulić je kazao „da je gradonačelnik očito išao u neke pogrešne škole ili je čitao neke pogrešne knjige“.

- Gradonačelnik brka pojmove. Mi ne pričamo ni o komunizmu, ne prizivamo Jugoslaviju, nismo jugonostalgičari, mi pričamo o antifašizmu. Prema njegovoj priči i Ruzvelt i Čerčil su bili komunisti. Titovi partizani su zajedno s njima i Staljinom u to vrijeme bili dio svjetske antifašističke koalicije. Na kraju, ovakve Hrvatske, ovakve Slovenije, ovakve BiH, da dalje ne nabrajam, ne bi bilo da nije bilo te antifašističke borbe i antifašista. Išli bi na kupanje u Makarsku, ali u Italiju. Ako već ima hrvatsku putovnicu, a ima, neka pročita Ustav Republike Hrvatske, u čijoj preambuli se Republika Hrvatska poziva na antifašističko naslijeđe. Znači li to da on to negira - naveo je Đulić.