Ivan Kordić: 79. godišnjica rođenja bh. književnika i novinara

1969. - Danis Tanović, Oskarom nagrađeni bh. reditelj, slavi 55. rođendan. Za svoj prvjenac „Ničija zemlja“ prvo je dobio nagradu za najbolji scenarij na Filmskom festivalu u Kanu 2001., a potom i Oskara za najbolji strani film 2002. godine. Film „Ničija zemlja“ je osvojio ukupno 42 nagrade, što ga je učinilo jednim od najnagrađivanijih debitantskih filmova u historiji filmografije. Za filmove „Epizoda u životu berača željeza“ i „Smrt u Sarajevu“ Tanović je nagrađen Srebrenim medvjedom na Berlinskom filmskom festivalu 2013. i 2016. godine. Trenutno živi u Sarajevu, gdje radi kao profesor režije na Akademiji scenskih umjetnosti Sarajevo.

1988. - Rođena Robin Rijana Fenti (Robyn Rihanna Fenty), američka pjevačica. Svjetski uspjeh postigla je svojim debitantskim singlom „Pon de Replay“ i albumom „Music of the Sun“ iz 2005. godine, a do sada najveći uspeh trećim albumom „Good Girl Gone Bad“, s kojeg su čak tri singla — „Umbrella“, „Take a Bow“ „Disturbia“ — dostigla prvo mesto na američkoj Bilbord hot 100 listi. Album je bio nominovan za devet nagrada Gremi, pobijedivši u kategoriji za najbolju saradnju rep i vokalne muzike. Rijana je prodala više od dvanaest miliona ploča za samo četiri godine, te osvojila mnoštvo prestižnih muzičkih nagrada, a također je i ambasador kulture Barbadosa.

1993. - Umro Ferućio Lamborgini (Ferruccio Lamborghini), italijanski konstruktor istoimenog automobila i osnivač kompanije „Automobili Lamborghini“, uspješnog proizvođača automobila i traktora.