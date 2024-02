Dodik: Ako Šmit pokuša bilo šta da uradi, srušio je evropski put BiH

Nakon sastanka lidera stranaka na državnom nivou u Mostaru, na kojem nije postignut dogovor o tri ključna EU zakona, prisutnima se obratio i lider SNSD-a Milorad Dodik.

- Podvlačimo sva trojica, vjerujem, kako smo to i ranije imali, da bez datuma o pregovorima to ništa ne znači i da bi osjećali da smo zaobiđeni i prevareni ako ne bude tačan datum za pregovore za BiH. I to je dio onoga što smo mi dogovorili - rekao je Dodik i nastavio.

Poruka Šmitu

- Vjerujemo da možemo u narednih 7-10 dana riješiti još nekoliko pitanja. Ostao je okvir od nekoliko zakona koji se napominju, Zakon o Sudu, Zakon o sprečavanju sukoba interesa i Izborni zakon, i naravno Zakon o izboru ustavnih sudija u Sudu BiH, koji smo rekli da ćemo rješavati odmah nakon marta, znači u aprilu mjesecu. To je jedan konsenzus koji imamo ovdje.

Dodik se zahvalio i Čoviću za gostoprimstvo. Poslao je i otvorenu poruku visokom predstavniku u BiH Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt).

- Ukoliko ovaj nelegalni pokuša bilo šta da uradi, srušio je evropski put BiH. Ako bi slučajno krenuo da nameće zakone, ja ništa ne prijetim, ja samo govorim šta ćemo mi uraditi. Dakle, ukoliko bi nametnu bilo šta što se odnosi na RS, u bilo kom segmentu, RS istupa iz procesa na način da će donijeti svoj zakon o izborima i provesti te izbore na svoj način. Dakle, ako neko hoće da sruši evropski put BiH, ima Šmit, koji to može da uradi. I ranije smo na prošlom sastanku rekli da tražimo da on ne postupa na taj način da nameće rješenja, vjerujem da smo i sada istog opredjeljenja svi mi zajedno ovdje.

Integritet izbornog procesa

Lider SNSD-a je naveo da RS podržava da se riješi način izbora člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda na način "da prođe trijažu i da se dobije fer odnos".

Što se tiče tehničkih izmjena Izbornog zakona, Dodik kaže da mnogi ne razumiju o čemu se radi niti kad je riječ o integritetu izbornog procesa.

On je kazao da će radne grupe nastaviti raditi i sve čim se nešto dogovore upućivati prema Vijeću ministara BiH, odnosno Parlamentarnoj skupštini BiH.

- Djeluje mi da ćemo završiti zakon o sprečavanju sukoba interesa. Bilo bi dobro kada bismo to uspjeli završiti kao i ovo o državnoj upravi u kojoj se regulišu uposlenici. Budžet više niko ne spori i to možemo brzo uraditi.