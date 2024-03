BIHAMK: Upozorenje zbog učestalih odrona u Hercegovini

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po suhom ili vlažnom kolovozu, a zbog magle i smanjene vidljivosti izdvajamo putne pravce: Gračanica-Tuzla-Zvornik, Banovići-Živinice-Dubrave i Kladanj-Vlasenica. Upozoravamo na učestale odrone kamenja na kolovoz, a na području: Livna, Tomislavgrada, Glamoča i Kupresa i na povremeno jake udare vjetra.

Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača vozila do 12 tona ukupne dozvoljene mase saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 12 tona saobraćaj obustavljen.

Za danas je najavljen početak radova na rušenju tunelske cijevi na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, zbog čega će saobraćaj biti obustavljen. Predviđeno je da radovi traju do kraja ovog mjeseca, a za to vrijeme putnička i teretna vozila do 12 tona koristiće alternativne pravce Foča-Ustikolina-Grebak-Zagor-Delijaš-Trnovo i Foča-Ustiprača-Rogatica-Sarajevo.

Na dionici Ključ-Sanski Most zbog radova na mostu na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

U toku su radovi na ulazu u Neum (Stolac-Neum) zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na postojeću obilaznicu (Dubrovačka ulica).

Sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putevima: Grude-Vitina, Čevljanovići-Nišići, Rača-Bijeljina, kao i na ulazu u Bosansku Gradišku, a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.