FHMZ: Širom BiH se očekuje kiša, ponegdje praćena i grmljavinom

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje praćeni grmljavinom. Na planina se očekuje i slab snijeg. Prema kraju dana ili tokom noći postupan prestanak padavina. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 6 do 13 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni.

Trodnevna prognoza

U petak, 8. marta, pretežno sunčano vrijeme. Ponegdje u sjeveroistočnim područjima, uz nešto više oblaka može pasti i malo kiša, uglavnom u jutarnjim satima. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 stepeni.

U subotu, 9. marta, umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne u većem dijelu zemlje se očekuje slaba kiša, a tokom noći uglavnom u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14, na sjeveroistoku Bosne do 17 stupnjeva.

Biometerološka prognoza

Pogoršanje vremena, praćeno povremenim padavinama i nižim temperaturama, uslovljava lošiju opštu sliku. Osjet hladnoće mogao bi se pojačati, stoga je poželjno biti oprezniji i prikladno se odjenuti. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata biće povremeno izraženije. Pri tome će, nakon neuobičajene topline proteklih dana, stabilizacija vremenskih prilika i više svježine u večernjim satima, djelovati ugodnije na većinu populacije.