Nešić: Nema dobre stvari koju razni Isaci neće upropastiti

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić okomio se na ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramu Isaka.

Nešić je rekao da "kada Ramo Isak zabavlja javnost u BiH, to se može tolerisati. Kada bruka i nanosi štetu BiH u međunarodnim okvirima, onda moraju reagovati Vlada Federacije, Vijeće ministara, Predsjedništvo".

- Pošto ima i mnogo elemenata krivičnog djela, ima tu posla i za SIPA-u i Tužilastvo. Ministar MUP-a FBiH Ramo Isak, nažalost, ne poznaje propise ove zemlje. Kada tvrdi da će uhapsiti predsjednika RS na teritoriji RS, kako da očekujemo da poznaje propise o međunarodnoj saradnji poput Sporazuma o saradnji BiH i EUROPOL-a ili Pravilnika o radu Nacionalne zajedničke kontakt tačke (NZKT). Sve te akte donijele su nadležne institucije i njih moraju poštovati i Nenad Nešić i Ramo Isak i Siniša Karan - rekao je Nešić, pa nastavio:

- Ramo Isak nije ovlašten za direktnu komunikaciju s EUROPOL-om sve dok ne dobije ekstenziju na FUP, što ima pravo po Sporazumu o saradnji BiH s EUROPOL-om. Isto to pravo imaju i ostali nadležni organi koji čine kontakt tačku (MUP FBiH, MUP RS, Policija BD, Služba za poslove sa strancima, DKPT i SIPA). Njihova obaveza je da obavijeste NZKT da je ostvaren kontakt, ali ne i o sadržaju o čemu se kontaktiralo - ističe Nešić.

Isak je, prema njegovim riječima, na osnovu dopisa njegovog predstavnika u NZKT, obustavio zahtjev za davanje ekstenzije prema FMUP-u. Ostale agencije to nisu blokirale i imaju puno pravo na saradnju s EUROPOL-om.

- Zašto je FMUP to uradio, pitanje je za njih. No, nemaju pravo da blokiraju jednu ovako uspješnu stvar koja je već dala rezultate u radu što je vidljivo iz godišnjeg Izvještaja o radu NZKT, koji mi je dostavljen skladu sa Pravilnikom o radu NZKT i koji ću prezentovati na sjednici Vijeća ministara u narednom periodu. Ramo Isak se poziva na princip rada da NZKT, kao i Predsjedništvo BiH funkcioniše po principu konsenzusa, a upravo je njegov predstavnik prekršio to pravilo i pismo u kojem iznosi lične stavove je proslijedio na neke adrese bez saglasnosti ostala dva koordinatora - kaže Nešić i poručuje Isaku:

- Ne bi bilo loše da se Isak, prije istupa u medijima kojima nanosi veliku štetu jednoj od rijetkih uspješnih stvari u BiH zbog kojih smo dobili pohvale, ne samo domaće javnosti nego i kompletne međunarodne zajednice, prvo dogovori sa svojim saradnicima ili sa samim sobom. U međuvremenu sam iskoristio svoje nadležnosti i o svemu obavijestio i SIPA-u i Tužilaštvo BiH, pa neka institucije rade svoj posao na utvrđivanju propusta. I dalje tvrdim da nema opasnosti od curenja informacija bezbjednosnog karaktera, mada očigledno to neko želi.