Instalacija na kružnom toku u Banjoj Luci postala viralna: Je li ovo "kafa za ponijeti"

Banja Luka je odavno postala građevinska zona, a u fokusu je izgradnja saobraćajnica i kružnih tokova.
Jedan od takvih je privukao pažnju korisnika društvenih mreža, zbog navodne nove instalacije.
VIRALNI SNIMCI
Ova konstrukcija je privukla mnogo pažnje na društvenim mrežama zbog njenog neobičnog izgleda
"Instalacija" u Banjoj Luci. TikTok
Banja Luka je odavno postala građevinska zona, a u fokusu je izgradnja saobraćajnica i kružnih tokova.
Jedan od takvih je privukao pažnju korisnika društvenih mreža, zbog navodne nove instalacije.
Brzo su snimci postali viralni, a riječ je o tome da u sredini kružnog toka, ako je suditi po snimcima, džinofska "kafa za ponijeti" u crnoj boji i bez ikakvog natpisa.
- "Šta se dešava u Banja Luci?”, “Šta sam propustila?”, “Je l’ ja dobro vidim džinovsku kafu?”, “Kako vam se sviđa” - samo su neki od komentara.
Banjalučki fotograf je objavio nekoliko fotografija uz komentar: - - Ne znam šta je ovo, ali ako je ono što mi se čini da jeste onda savršeno prikazuje količinu kafe koja mi je trenutno potrebna!
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