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VIRALNI SNIMCI

Instalacija na kružnom toku u Banjoj Luci postala viralna: Je li ovo "kafa za ponijeti"

Ova konstrukcija je privukla mnogo pažnje na društvenim mrežama zbog njenog neobičnog izgleda

"Instalacija" u Banjoj Luci. TikTok

N. H.

21.4.2024

Banja Luka je odavno postala građevinska zona, a u fokusu je izgradnja saobraćajnica i kružnih tokova. 

Jedan od takvih je privukao pažnju korisnika društvenih mreža, zbog navodne nove instalacije. 

Brzo su snimci postali viralni, a riječ je o tome da u sredini kružnog toka, ako je suditi po snimcima, džinofska "kafa za ponijeti" u crnoj boji i bez ikakvog natpisa.

- "Šta se dešava u Banja Luci?”, “Šta sam propustila?”, “Je l’ ja dobro vidim džinovsku kafu?”, “Kako vam se sviđa” - samo su neki od komentara.

Banjalučki fotograf je objavio nekoliko fotografija uz komentar: - - Ne znam šta je ovo, ali ako je ono što mi se čini da jeste onda savršeno prikazuje količinu kafe koja mi je trenutno potrebna!

# KRUŽNI TOK
# BANJA LUKA
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