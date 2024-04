Zlatko Topčić, bh. pisac i filmski scenarist, slavi 69. rođendan

Na današnji dan 1955. godine, u Sarajevu je rođen Zlatko Topčić, bosanskohercegovački pisac i filmski scenarist. Sin je književnika Zaima Topčića. Već sa 17 godina, pod pseudonimom Gold Taucher, počeo je objavljivati kriminalističke romane i novele, koji su prodani u nekoliko miliona primjeraka. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Topčić je bio pokretač, glavni i odgovorni urednik lista za književnost „Slovo“, priređivač panorame bosanskohercegovačke ratne priče na engleskom jeziku „Forgotten Country“ i antologije članova Društva pisaca Bosne i Hercegovine „The Best Of“, član Upravnog odbora Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina - Soroš fondacija, a radio je i na nekoliko projekata UNESCO-a.Također, jedan je od osnivača Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Njegova prva značajnija djela su zbirka priča “Životno pitanje” i roman “Čovjek niotkud”.

10 godina direktor Kamernog teatra 55

Od 2001. do 2011. Topčić je bio direktor i umjetnički rukovodilac Kamernog teatra 55. Bio je i selektor Internacionalnog teatarskog festivala MESS te predsjednik i član nekoliko žirija, između ostalog, Fondacije za kinematografiju za finansiranje filmskih projekata.

Od 2013. do 2016. obavljao je funkciju generalnog direktora TVSA. Godine 2016., dolazi na poziciju direktora Biblioteke Sarajeva. Bio je član Komisije za slobodne umjetnike Bosne i Hercegovine, predsjednik Umjetničkog savjeta Narodnog pozorišta u Sarajevu od 2015. do 2019. te član Vijeća Upravnog odbora BHRT-a od 2019. do 2021. godine.

Topčićeve drame igrane su u bosanskohercegovačkim i međunarodnim teatrima. Drama “Time Out” doživjela je praizvedbu na engleskom jeziku i u engleskoj produkciji u Velikoj Britaniji, gdje je imala turneju, a izvedena je i u Sjedinjenim Američkim Državama, Austriji i Poljskoj kao prva bosanskohercegovačka i regionalna drama izvedena u tim zemljama.

Producent hit-predstave "Žaba"

Producirao je više od četrdeset pozorišnih predstava, a neke od najpoznatijih su kultne hit-predstave “Žaba”, po kojoj je 2017. godine snimljen i igrani film, te “Helverova noć”, internacionalno najnagrađivanija predstava u historiji bosanskohercegovačkog teatra.

Utemeljitelj je Priznanja "Bosanski stećak" i Nagrade "Nedžad Ibrišimović". Scenarist je četiriju dokumentarnih filmova: “U najboljim godinama”, “Čudo u Bosni” , “Odazivam Ti se, Bože” i “Krv i mošus”.

Napisao je scenarije za igrane filmove “Remake” reditelja Dine Mustafića i “Ostavljeni” reditelja Adisa Bakrača. Godine 2002., objavio je scenarij “Remake” kao knjigu.

Topčić je član Društva pisaca Bosne i Hercegovine, P.E.N. Centra Bosne i Hercegovine, Udruženja filmskih radnika u Bosni i Hercegovini, Međunarodne asocijacije scenarista, Američke asocijacije scenarista, Concordia organizacije u New Yorku i Kraljevskog instituta za međunarodne poslove u Londonu (Chatham House).

Godine 2004. uvršten je na godišnju listu 100 najutjecajnijih ljudi u svijetu američkog magazina “Marquis Who's Who in the World” (Ko je ko u svijetu).