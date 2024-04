Ove granične prijelaze izbjegavajte: Velike gužve na ulazu u BiH

Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila, a posebno je frekventno na dionicama prema jugu zemlje. BIHAMK apeluje na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Tokom putovanja budite oprezni, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Napominje se, djeca do 5 godina starosti moraju sjediti u odgovarajućoj auto-sjedalici.

Na magistralnom putu Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, uz ograničenje brzine na 30 km/h, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Radovi se izvode i na magistralnim putevima: Tarčin-Konjic, Tuzla-Kalesija (u naselju Miljanovci), Kladanj- Vlasenica (Gojsalići), Jelah-Doboj (Karuše), Dobro Polje-Miljevina, Jablanica-Potoci (u Donjoj Jablanici), Bijeljina-Rača, Čevljanovići-Nišići, na kružnom toku na ulazu u Bosansku Gradišku, kao i u Sarajevu (na tranzitu, od Bistrika prema Vracama). Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno.

Na graničnim prijelazima: Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Bosanska Gradiška i Bosanski Brod pojačan je intezitet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Povremeno se duže kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje formiraju na graničnom prelazu Doljani. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža do 30 minuta. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Zbog međunarodnog praznika rada 1. maja, zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u Bosni i Hercegovini večeras od ponoći do 02.05. do 24 sata.