Mazalica: Ako Helez nije budala, onda za takvog čovjeka treba smisliti novi naziv

Ministar odbrane u Vijeću ministara BiH Zukan Helez postao je sinonim za gluposti i budalaštine, a da se za to dobijaju poeni samo onda bi bio koristan za BiH, smatra poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS Srđan Mazalica.



- Ne samo da uvrede koje je uputio članici Predsjedništva BiH Željki Cvijanović treba da usmjeri prema sebi, već smo na korak do toga da za čovjeka koji laže i govori gluposti počnemo koristiti izraz "Zukan", po najvećem šampionu u toj disciplini - rekao je Mazalica Srni.

Mazalica je naveo da "bi Zukan, da se za svaku glupost i besmislicu dobijaju poeni na takmičenjima, tek i samo onda bio koristan BiH, jer bi redovno donosio zlatne medalje".

Pravni i politički argumenti

On je naveo da je Cvijanović na sjednici Vijeća sigurnosti UN iznosila "samo i isključivo pravne i političke argumente, a da svaka tvrdnja ima uporište u dokazima, citatima, činjenicama".

- Upravo zato mi od takvih kao što je Helez ne možemo čuti argumente, već samo uvrede. Kao što je na desetine puta pokazao da nema ni trun kredibiliteta, da se postavlja pitanje da li Zukana uopšte komentarisati, ali nažalost i na sramotu ove zemlje, taj lažov je ministar odbrane i u stanju je da nam svima nanese štetu, što on redovno čini - rekao je Mazalica.

Da se vidi ko je on, kaže Mazalica, "treba navesti samo neke Zukanove bisere, koga demantuju čak i institucije BiH, poput OSA-a, kad je govorio da predsjednik RS Milorad Dodik priprema bijeg iz BiH i da se u RS nalaze kampovi za obuku paravojnih formacija".

- U junu 2023. je govorio kako ima plan B za obračun sa Republikom Srpskom, ukoliko to prethodno ne urade Kristijan Šmit i pravosuđe BiH. I sada to demantuje, kad ga Željka Cvijanović optužuje za ratnohuškačku retoriku. Izgleda kad Zukan naveče popije i nešto lupi, to ujutro zaboravi - ocijenio je Mazalica.

Prema njegovim riječima, Helez je u junu 2022. zbog laganja pravosnažno osuđen na uslovnu kaznu zbog davanja lažnog iskaza, tako da se njegovo gubljenje dodira sa stvarnošću može pripisati prije bezobrazluku, nego zaboravu i alkoholu.

Osam mjeseci zatvora

Mazalica je podsjetio da je Helez u oktobru 2014. osuđen na uslovnu kaznu od osam mjeseci zatvora zbog kafanske tučnjave.

- Kao što vidimo, ministar nije u stanju ni da kontroliše svoj temperament i najprimitivnije nagone, a mi očekujemo da bude razložan, da govori argumentima, te da na argumente Željke Cvijanović da smislen odgovor, umjesto sirovog vrijeđanja - naglasio je Mazalica.

Drugim riječima, kaže Mazalica, ministar "ne bi trebalo da bude jedan Zukan i govori neistine, gluposti i nanositi štetu sebi i drugima".

- Jer ako Helez nije budala, onda za takvog čovjeka treba smisliti novi naziv. Predlažem da to bude upravo: zukan" - zaključio je Mazalica.