Mokar kolovoz, povećana opasnost od odrona na dionicama kroz usjeke

U Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Savjetuje se maksimalna oprezna vožnja, uz držanje odstojanja između vozila. Izbjegavati rizična preticanja i obavezno korištinje sigurnosnih pojasa, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.



Zbog redovnog servisiranja tunela 1.mart na autocesti A-1 zatvoren je smjer Zenica jug-Lašva, a vozila do završetka radova saobraćaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na magistralnom putu Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most) zbog radova, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu. Danas počinju sanacioni radovi na magistralnom putu M-17 Nemila-Lašva, zbog čega će vozila svakog dana osim nedjelje od 07 do 17 sati saobraćati naizmjenično, jednom trakom.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, uz ograničenje brzine na 30 km/h, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Radovi se izvode i na magistralnim putevima: Tarčin-Konjic, Jelah-Doboj, Dobro Polje-Miljevina, Jablanica-Potoci (u Donjoj Jablanici), Bijeljina-Rača, Čevljanovići-Nišići, kao i na kružnom toku na ulazu u Bosansku Gradišku. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila više od 5 tona preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.