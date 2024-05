Medicinske sestre temelj zdravstvenog sistema: Važno ulaganje u obrazovanje i kapacitete

Na konferenciji posvećenoj obilježavanju Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara u Neumu, naglašeno je kako su medicinske sestre temelj zdravstvenog sistema, te je istaknuta važnost ulaganja u njihovo obrazovanje i jačanje njihovih kapaciteta.

Menadžer projekta "Jačanje sestrinstva u BiH" Eldin Fišeković kazao je kako je ovo prvi put da dva entitetska ministarstva zdravlja organiziraju zajednički događaj u povodu obilježavanja 12. svibnja, odnosno Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara.

- Ovo je bila prilika da se zahvalimo svim medicinskim sestrama na njihovom radu, trudu i upornosti, a s druge strane da se predstave rezultati navedenog projekta u protekloj godini koji su mnogobrojni i koji se realiziraju uz veliku podršku entitetskih ministarstava zdravlja - kazao je Fišeković.

Projekat

Dodaje kako je u okviru navedenog projekta, koji ima tri komponente, u velikoj mjeri standardizirana sestrinska praksa.

- To je velika oblast u koju smo, uz podršku našeg projekta, ušli na ozbiljan način pa smo tako standardizirali praksu kroz izradu standardnih operativnih procedura. Na ovoj konferenciji imali smo priliku promovirati novi priručnik sa specifičnim standardnim operativnim procedurama koji se na našem širem prostoru pojavio prvi put. Pored toga praksa je standardizirana kroz izradu osnovne sestrinske dokumentacije, kroz listu sestrinskih usluga i na kraju izradu knjige stručnih i profesionalnih kompetencija - kazao je Fišeković.

Osim toga, projekt podržava uvođenje održivog modela polivalentne patronaže, odnosno sestrinstva u zajednici.

Širenje

- Vrlo agresivno smo krenuli u ekspanziju širenja ovog modela, ne samo u Federaciji nego i u Republici Srpskoj i očekujemo da ćemo do kraja implementacije ovog projekta imati pokrivenost od gotovo 80 posto teritorija BiH i dostupnost ovih usluga svim kategorijama stanovništva, a naročito onima koji se smatraju ranjivim kategorijama. U konačnici, projekt jako ulaže u jačanje kapaciteta medicinskih sestara i tehničara na rukovodnim pozicijama podržavajući jačanje njihovih menadžerskih, odnosno liderskih sposobnosti - naglasio je Fišeković.

Obilježavanje ovog datuma vrlo je bitno iz aspekta vidljivosti sestrinske profesije.

- Na ovaj način medicinske sestre imaju priliku dignuti svoj glas, artikuliraju neka svoja nezadovoljstva i da šira publika još jednom čuje i oda priznanje i zahvalu svemu onome što medicinske sestre rade - istaknuo je Fišeković.

Pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH Goran Čerkez kazao je kako ovo ministarstvo smatra da medicinske sestre predstavljaju temelj zdravstvenog sistema.

- Upravo u ovom trenutku jedan od naših najvećih prioriteta je razvoj sestrinstva u BiH i približavanje sestrinstva onim modelima koji su najsuvremeniji i najbolji, a pri tome vodeći računa da održimo i one segmente koji su već izuzetno kvalitetni u BiH jer moramo priznati da imamo poprilično dobar sistem primarne zaštite i sestrinstva, a globalno to pokazuje i veliki broj odlazaka naših medicinskih sestara u inozemstvo jer su svugdje dobro dočekane - kazao je Čerkez.

Cilj Federalnog ministarstva zdravstva u ovom je trenutku napraviti takav sistem gdje je medicinska sestra temelj mnogih usluga.

Potrebe stanovništva

- Prije svega, da to što one rade bude ono što treba stanovništvu, odnosno da prema potrebama stanovništva skrojimo njihove funkcije. Tu mislimo na patronažu, palijativnu njegu, a u isto vrijeme da sve sestre koje imaju visoka obrazovanja postavimo na mjesta gdje one mnoge poslove mogu samostalno raditi, poput nekih poslova koje su do sada radili samo liječnici. Sigurno idemo dobrom dinamikom, u sistematizaciji zdravstvenih usluga pokušavamo sestre podići na taj nivo da se dobro prepoznaju njihove kompetencije i sve ono što rade - kazao je Čerkez.

Istaknuo je kako medicinske sestre u BiH ne zaostaju za europskim sestrama.

- Osim manjka medicinskih sestara, smatram da su naše medicinske sestre na nivou sestara u Europi, mi to vidimo i kroz sastanke i kapacitete koje svakodnevno srećemo i to bi svi trebali znati. Kvaliteta zdravstvene usluge, odnosno zadovoljstvo pacijenta direktno zavisi od medicinske sestre jer koliko ona pruži dobru i kvalitetnu njegu toliko je bolji i brži oporavak svakog od naših pacijenata ili ljudi koji zatraže neku pomoć. Našim sestrama moramo osigurati adekvatne financije, ali osim toga mora se stvoriti i neka društvena sigurnost jer mnoge odlaze u inozemstvo upravo iz razloga bolje i veće sigurnosti za svoju djecu - kazao je Čerkez.

Diplomirana medicinska sestra Javne ustanove Doma zdravlja Kantona Sarajevo Danijela Ovčina kazala je kako je ova konferencija dragocjena za sve medicinske sestre.

Međunarodni dan sestrinstva

- Posebna mi je čast i zadovoljstvo da smo ovdje bili mi zdravstveni radnici iz oba entiteta i da smo Međunarodni dan sestrinstva proslavili zajedno. Jedan od velikih problema sestrinstva u BiH je manjak kadra. Međutim, smatram da uz dodatne napore, edukacije i kontinuirani rad možemo nadvladati taj problem. Mi pokušavamo unaprijediti sestrinstvo, dati priliku da nam se sestre educiraju, da imamo visoko obrazovane sestre, da napreduju, da razmjenjujemo znanja i iskustva kako bismo poboljšali naš rad što nam je veoma važno. Pacijenti i njihova korist su u središtu naše njege i pažnje i trudimo se da sve to ostane tako - istaknula je Ovčina.

Naglasila je da su sestre jako bitne za zdravstveni sustav Bosne i Hercegovine, ali i općenito.

- S obzirom na to da je sestrinski zanat definitivno najbrojniji i da su aktivnosti koje sestre obavljaju u zdravstvenom sistemu na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite važne, to je široka paleta usluga i sigurno su jako bitne, a mi ćemo se potruditi da to na određeni način predstavimo javnosti i da sve to u budućnosti bude što bolje i kvalitetnije - istaknula je Ovčina.

Konferencija pod sloganom "Naše medicinske sestre - tehničari. Naša budućnost" održala se od 10. do 12. svibnja u hotelu Grand u Neumu.

Skup je okupio više od 200 medicinskih sestara/tehničara, predstavnika resornih ministarstava i rukovoditelja zdravstvenih ustanova, a održana su i brojna izlaganja domaćih i regionalnih medicinskih sestara/tehničara, kao i panel diskusije.