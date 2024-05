Trivić: Amidžiću, ako je žaba prevelika ili previše otrovna, preporučujem vam da malo odahnete

Jučer je Srđan Amidžić, generalni sekretar SNSD-a, izrekao nikad gluplju i besmisleniju izjavu u kojoj kaže, citiram: “Poznat nam je dogovor opozicije i Bošnjaka, hoće da predaju Srebrenicu, Prijedor i Doboj”, navela je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, osvrćući se na jučerašnju izjavu generalnog sekretara SNSD-a.

Trivić pita o kakvom dogovoru opozicije i Bošnjaka priča Amidžić, te kakav scenarij "Kosova spominje ako na izbore izađu stranke sa sjedištem u RS, a izaći će".

- Ako SDS kandiduje kandidata za gradonačelnika Prijedora i Doboja, a hoće, kako ti gradovi mogu pripasti Bošnjacima?! Ako sve srpske stranke zajedno kandiduju kandidata za načelnika Srebrenice, a hoće, kako će Srebrenica pripasti Bošnjacima - upitala je Trivić Amidžića.

- Kolega Amidžiću, ako je žaba prevelika ili previše otrovna, preporučujem vam da malo odahnete, dođete sebi, prestanete izmišljati gluposti i pred narod, bar jednom u životu kao SNSD izađete s istinom. Istina je da na izbore nećete izaći po Dodikovom izbornom zakonu, te da ćete izaći po zakonu po kojem je CIK raspisala izbore. Bio bi red da to jasno saopštite i prestanete izmišljati gluposti - poručila je Trivić.

Dodaje da što se tiče Amidžićevih navoda o prisustvu opozicije pomenu u Donjoj Gradini, da ona lično u Donju Gradinu ide svake godine više puta, te da je bila i ove godine i da bili su predstavnici opozicionih stranaka. Uz to mu poručuje da on pita ovog do sebe sa slike gdje je jasenovačka građa.