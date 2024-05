Nakon sastanka s Dodikom: Sijarto poručio da će Mađarska glasati protiv rezolucije o Srebrenici

U Budimpešti su se sastali predsjednik RS Milorad Dodik i premijer Viktor Orban kao i ministar vanjskih poslova Petar Sijarto (Szijjarto).



Održana konferencija

Nakon održanih sastanaka, Dodik je zajedno sa Sijartom održao press-konferenciju.

Prvi se obratio mađarski šef diplomatije.

Sijarto je kazao je da za Mađarsku mir na Balkanu najvažniji pa će zbog toga, između ostalog, glasati protiv rezolucije o Srebrenici na Generalnoj skupštini UN-a.

- Mir na Balkanu je ključan za stabilnost cijele Evrope. Zapadni Balkan je u susjedstvu Mađarske i mi želimo da učinimo sve da se mir očuva. Kao i cijela Evropa, i zapadni Balkan ima svoju burnu i kompliciranu historiju. Trenutno je dosta komplicirana situacija i mi smatramo da je sredstvo za smanjenje tenzija približenje Balkana EU.

Svjedoci smo da evropske odluke dovode do povećanja tenzija i to često dovodi do opasnosti od izbijanja novih kriza. BiH je napravila ozbiljne iskorake i u martu je odlučeno da se započne pregovarački proces i važno je da svaki entitet i svi narodi u BiH daju svoj doprinos da BiH što prije postane članica EU - rekao je Sijarto.

On je istakao da je tu "harmoniju" razbio visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmmidt).

- Ta harmoniju koja se stvorila u BiH i koja je dovela do saglasnosti razbijena je jednostranim djelovanjem predstavnika međunarodne zajednice koji je na svoju ruku promijenio Izborni zakon. To razumijevanje u BiH može da poljulja i donošenje rezolucije o Srebrenici u UN-u koja bi mogla da dovede do demoralizacije srpskog naroda. Mislimo da je jačanje tenzija nešto što treba prekinuti. Mađarska će glasati protiv rezolucije koja namjerno ili nenamjerno demoralizira srpski narod - naveo je Sijarto.

Ubrzan proces

On je kazao da se međunarodna zajednica treba prestati miješati u unutrašnje stvari BiH.

- Isto tako, smatramo da međunarodni predstavnici treba da završe s miješanjem u unutrašnje stvari BiH i prestanu prijetiti sankcijama. Moramo vratiti Bosni i Hercegovini suverenitet. Ne smije se stati na put ubrzanom procesu u evropske integracije. Mađarska će učiniti sve u tom interesu da se pospješe evropske integracije BiH i da se održi prva međuvladina konferencija BiH i EU - rekao je Sijarto.