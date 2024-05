Stanivuković otkrio je li Dodikov čovjek: "Jesam, ali..."

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković je govorio o tome je li on čovjek lidera SNSD-a Milorada Dodika.

- Jesam, ali malo morgen. Ne smijete biti budala. To znači da morate znati što je interes grada. Evo u petak sam na tri događaja bio sa Dodikom. Da li sam bio na dužnosti ili sam bio s Dodikom? Kako će ko to da tumači? – rekao je on.

Dodao je da je bio na dužnosti obilazeći događaje.

– Je li neko hoće da Draško kao gradonačelnik ne bude tu? Čak i kada ne budem ništa, ići ću na to. Bili smo i kod manastira Osovica. Lično sam podržao izgradnju spomenika u manastiru, a poslije toga smo obišli centralno spomen-obilježje. Ja idem tamo gdje je moja dužnost, ne idem s Dodikom – rekao je Stanivuković.

Naglasio je da on predstavlja i mora predstavljati sve građane Banje Luke.



– Mogao sam ja reći "vi niste izgradili spomenik 30 godina, ne možete biti tu“, ali morate imati kodeks i znati kako se ponašate. Imate one političar koji kažu "s njima ni u crkvu i u džamiju“. Ja nisam htio da se u Banjoj Luci ponašam onako kako nemam pravo. Predstavljam 54.000 ljudi koji su glasali za mene, ali i one koji nisu – rekao je Stanivuković.