Želimir Vidović Keli: 32. godišnjica pogibije legendarnog bh. fudbalera

Na današnji dan 1992. godine, poginuo je Želimir Vidović Keli. Bio je to jedan od zapaženijih igrača FK Sarajevo, igrač zbog čijih poteza su navijači dolazili na utakmice. U jednom od martovskih dana 1992. godine, popularni "Keli" je iz svoje kafane na Lukavičkoj cesti, pesnicama istjerao grupu razularenih četnika kad su pretjerali u svom orgijanju, a to je bio razlog da napusti svoj lokal i kuću.

Osnovan Sarajevski ratni teatar – SARTR

1992. - Osnovan Sarajevski ratni teatar – SARTR, na inicijativu reditelja Dubravka Bibanovića i Gradimira Gojera, inž. Đorđa Mačkića i pisca Safeta Plakala, a okupio je glumce i druge saradnike iz tri profesionalna sarajevska teatra koja su, zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu, morala obustaviti svoj rad. U augustu 1992. SARTR je konstituiran kao vojna jedinica pri Regionalnom štabu Oružanih snaga BiH Sarajevo, a 12. januara 1993. godine, odlukom Ratnog predsjedništva Skupštine grada Sarajeva kao javna ustanova iz oblasti kulture od posebnog interesa za odbranu grada. Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo od 24. jula 1997. ulogu osnivača SARTR-a preuzeo je Kanton Sarajevo. Godine 2003., Sarajevski ratni teatar SARTR je dobio Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva. Afirmirajući se kao jedan od fenomena duhovnog otpora u Sarajevu pod opsadom, SARTR je bio prvi bh. teatar koji je još ratnih 1994. i 1995. uspio izaći u Evropu i predočiti joj se kao segment autohtone kulture BiH.

1992. - Zapaljen Orijentalni institut u Sarajevu. Uništena su djela od neprocjenjivog značaja, rukopisi iz 11. vijeka koji su sačuvani tokom brojnih ratova i elementarnih nepogoda. Od prijeratnih 5.263 kodeksa preostala su samo 52, među kojima su neki djelimično nagoreni, da svjedoče o barbarskom uništenju neponovljivog stvaralaštva zauvijek izgubljenog za svjetsku nauku i kulturu.

2012. - Preminula legendarna američka pjevačica Ladona Edrijan Gejnz (LaDonna Adrian Gaines), umjetničkog imena Dona Samer (Donna Summer). Dobitnica je pet nagrada Gremi, a bila je prva pjevačica čija su tri uzastopna dupla albuma osvojila prvo mjesto američke top-liste Bilbord, te koja je imala četiri singla na prvom mjestu top-lista u SAD u periodu od 13 mjeseci. Tokom 40-godišnje muzičke karijere Samer je objavila 17 studijskih albuma, a 14 njenih pjesama nalazilo se na američkoj top-listi singlova Bilbord.

Njena pjesma "Love to Love You Baby" postigla je ogroman komercijalni uspjeh, a nakon nje su se nizali hitovi poput "I Feel Love", "MacArthur Park", "Hot Stuff" i "No More Tears (Enough is Enough)“ koji je snimila u duetu s Barbrom Strejsend (Streisand). Redovno se pojavljivala u klubu „Studio 54" u Njujorku, postavši poznata kao „kraljica diska“. Dona se dugo borila s depresijom i ovisnošću o drogi, a preminula je od raka pluća.