Mioković: Klub Naše stranke će glasati za imenovanje Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda BiH

Komisija za izbor i imenovanje Predstavničkog doma PFBiH održava sjednicu na kojoj se raspravlja o imenovanju Marina Vukoje za sudiju Ustavnog sudija BiH.

Tokom rasprave zastupnik Dragan Mioković (NS) kazao je da je izbor sudije Ustavnog suda ekskluzivno politički proces i da je to politička odluka.

On je to pojasnio na način da njih bira Parlament, a ne stručno tijelo, kao što je to VSTV.

Dragan Mioković je najavio da će klub Naše stranke glasati za imenovanje Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda BiH.