Bakir Krajinović za "Avaz": Stiže ljeto, temperature do 31 stepen, očekuju se i pljuskovi

Iznad Bosne i Hercegovine atmosfera je i dalje nestabilna i u takvim okolnostima možemo i dalje očekivati česte pljuskove širom BiH. Ovo je za portal „Avaza“ kazao meteorolog Bakir Krajinović.

Grmljavina i grad

- Najviše sunčanih intervala i najmanje pljuskova očekuje se na jugu dok će u centralnim, sjevernim sjeveroistočnim i sjeverozapadnim predjelima Bosne razvoj vertikalne oblačnosti biti dosta intenzivan. U takvim okolnostima pljuskovi mogu biti dosta intenzivni praćeni grmljavinom, a ponegdje i gradom, slično kao što smo imali proteklih nekoliko dana – kazao je Krajinović..

Vrijednosti temperature zraka do kraja ovog mjeseca u Bosni će se kretati od 9 do 14, a u Hercegovini do 18 stepeni. Maksimalne dnevne vrijednosti u BiH do kraja maja kretat će se od 23 do 28 stepeni.

- Početak Juna obilježit će stabilnije vrijeme, ali i ne u potpunosti bez padavina. Tako da možemo očekivati prvih osam dana juna sa više i duže sunčanih intervala ali i dalje postoji određena vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak. Istina manjeg intenziteta i kraćeg perioda trajanja tako da, iako će atmosfera početkom juna biti nešto stabilnija nego što je trenutno, ipak se ovi pljuskovi zadržavaju do kraja prognoznog perioda, a to je narednih 15 dana – naveo je Krajinović.

Dodao je kako su vrijednosti temperatura zraka konstantno u porastu i početkom juna jutarnje će se kretati od 15 do 18, a u Hercegovini do 21 stepen. Maksimalne dnevne vrijednosti u BiH početkom juna kretat će se od 26 do 31 stepen.

Nestabilna atmosfera

- Prema ovim parametrima početak juna obilježit će duži sunčani intervali sa dosta višim vrijednostima temperature zraka slično kao i tokom mjeseca maja, nadprosječne visine u odnosu na referentne vrijednosti, ali i dalje će atmosfera biti nestabilna. Morat ćemo biti spremni na poneki pljusak i tokom juna. Savjet je ne odlažite još kišobrane – istakao je Krajinović za portal „Avaza“.