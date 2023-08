Najavio bh. meteorolog Bakir Krajinović: Je li kraj ljetu

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za jake pljuskove, praćene grmljavinom i jakim udarima vjetra. Prema riječima bh. meteorologa Bakira Krajinovića, do kraja avgusta očekuje se nestabilno vrijeme.

Hladniji zrak

- Promjenu donosi hladnija zračna masa koja se očekuje uz frontalni sistem sa sjeverozapada. Česte, ponegdje i obilne padavine, te niže vrijednosti temperature zraka bit će glavna karakteristika vremenskih uvjeta narednih dana – kazao je Krajinović.

Od 1. septembra, dodao je, do kraja prognoznog perioda izgledno je stabilno vrijeme, temperature zraka bit će u granicama prosječnih za ovaj period, a samo na jugu i jugozapadu zemlje, od 6. do 10. septembra, očekuju se povremene i slabe padavine.

- Do kraja avgusta širom BiH vrijednosti temperatura zraka bit će ispod prosjeka. Tokom jutra minimalne temperature zraka očekuju se od 9 do 13 na području Bosne, a u Hercegovini od 14 do 19 stepeni, danju, maksimumi u Bosni do 26, u Hercegovini do 30 stepeni - naveo je Krajinović.

Jutra svježa

Od 1. do 12. septembra u Bosni jutra svježa uz minimalne temperature od 9 do 14, u Hercegovini od 15 do 20 stepeni, danju najviše temperature zraka u Bosni do 31, u Hercegovini do 34 stepena.