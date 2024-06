Predstavnički dom četiri sata raspravljao o imenovanju Vukoje: Pljuštale teške optužbe između vlasti i opozicije

22:53 Damir Nikšić, zastupnik Naše stranke, kazao je da se četiri sata vrte oko iste stvari i ako je neustavno to što rade nije mu jasno čemu tolika rasprava.

- Sačekajte onda juni i ustanovite. Popustite nas da ispunimo obavezu prema HDZ-u, američkom, njemačkom i britanskom ambasadoru, svjetskim silama Zapada. Ako je neustavno pustite nas da se zeznemo, pustite da se nasadimo - ironičan je bio Nikšić.

22:40 Zastupnik Amel Mekić je pitao kolege iz SDA i DF-a zašto u prošlom mandatu nisu imenovali sudiju Ustavnog suda BiH, iako je Irfan Čengić u prošlom mandatu to radio.

22:35 Zastupnik Adnan Efendić (SDA) je kazao da im je mogućnost izbora uskraćena.



22:13 Rasprava je ušla u četvrti sat.

22:00 Zastupnik Amel Mekić (NiP) je kazao da opozicija dobro radi svoj posao.

- Moram napraviti retrospektivu. Ko je Matu Tadića izabrao od 2003. do 2006., pa od 2006. do 2010., pa od 2010. do 2015., a onda i od 2015. do 2018. je reizabran. Od 2021. je izabran za predsjednika Ustavnog suda BiH. Prije toga je bio Ministar pravde FBiH. Ko je glasao, ko ga je izabrao, koja stranka. Sada je Mato Tadić u 71. godini nagrađen kada je imenovan za savjetnika. Je li on blizak HDZ-u ili nije? Obnašao je funkciju 21 godinu i zanima me kako to vi vagate ko je više ili manje HDZ?