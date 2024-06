Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini u FBiH: Umjesto neradne, "lutajuća" nedjelja

Do prve javne rasprave o Nacrtu zakona o unutrašnjoj trgovini u Federaciji BiH, kojim bi se, između ostalog, uvela i neradna nedjelja u trgovinama, preostala su dva dana.

Tako će prva javna rasprava uslijediti u Mostaru, gradu u kojem je još u martu 2022. godine uvedena neradna nedjelja.

Tržni centri

Iako je u fokusu te odluke bila neradna nedjelja, poslovnim subjektima ostavljena je mogućnost da, uz odobrenje, izaberu bilo koji drugi neradni dan, pa je skovan i termin „lutajuća“ nedjelja.

U praksi se to pokazalo vrlo zbunjujuće, jer su pojedine trgovine i veći tržni centri odabrali ponedjeljak kao neradni dan. Čak i dvije godine poslije u trgovinama koje rade nedjeljom stanje je zbog gužvi haotično, dok se pred benzinskim pumpama u kojima se prodaju prehrambeni proizvodi po znatno višim cijenama stvaraju redovi i gužve.

Koliko su mostarske vlasti požurile donijeti tu odluku govori i činjenica da su prije nekoliko dana izmijenili i, praktično, ukinuli zabranu u staroj gradskoj jezgri.

Osim Mostara, neradna nedjelja uvedena je i u drugim gradovima, poput Goražda, Travnika, Kiseljaka, Čapljine i upravo je namjera da se Nacrtom zakona ujednače propisi na području cijele Federacije BiH.

Njihova želja

U izradi tog dokumenta učestvovali su, među ostalima, i predstavnici udruženja za zaštitu potrošača.

- Ako je stav Sindikata radnika u trgovini da ne rade nedjeljom, to je njihova želja, međutim, nekome je nedjelja najbolji pazarni dan, poput Starog grada u Mostaru ili Baščaršije u Sarajevu. Sigurno je to da u zakonu neće postojati riječ zabrana, to je osjetljivo - mišljenja je Marin Bago, predsjednik Udruženja "Futura“.

Raspored rasprava

Nakon Mostara sljedeća javna rasprava o Nacrtu zakona o unutrašnjoj trgovini u FBiH bit će održana u Zenici, i to 13. juna. Dan poslije zakazana je u Tuzli, a 19. juna u Sarajevu. U Bihaću će javna rasprava biti održana 26. juna.