Svečano otvorena džamija u ulici Ahmeda Rizve u Vogošći

Džamija u ulici Ahmeda Rizve, džemat Vogošća - Medžlis Islamske zajednice (MIZ), Sarajevo danas je svečano otvorena uz prisustvo velikog broja vjernika.

Otvorenju su prisustvovali izaslanik reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini muftija travnički dr. Ahmed ef. Adilović, izaslanik muftije sarajevskog dr. Samed ef. Omerdić, glavni sarajevski imam dr. Abdulgafar ef. Velić, predstavnici vlasti i drugi gosti.

Proces izgradnje

Svečanostima poput današnje su prethodili trud, posvećenost i zalaganje svih onih koji su bili uključeni u proces izgradnje džamije, ukazao je ovom prilikom muftija Adilović.

- Svi ste svjesni da džamije nije lahko napraviti, ali one se, hvala Bogu, naprave. Još teže je, a to je zadatak i obaveza svih nas, graditi džamije u nama. To se postiže ahlakom, edebom i čišćenjem srca. Svako otvorenje džamije nam treba poslati tu poruku - istakao je dr. Ahmed ef. Adilović.

Ovom prilikom je istaknut značaj džamije kao prostora okupljanja vjernika, ali mjesta gdje se usvajaju temeljne ljudske vrijednosti.

- Proteklih godina ste kao vjernici pokazali tri stvari. Strpljivost u toku gradnje, kada ste se susretali sa izazovima, zahvalnost Allahu, dž.š., koju iskazujete danas zbog ove svečanosti, istigfar kojim ćete, ako Bog da, prevazilaziti neke naredne izazove - poručio je izaslanik muftije sarajevskog dr. Samed ef. Omerdić.

Glavni sarajevski imam je naveo da je ovo 216. džamija na području Sarajeva, a 14. džamija na području džemata Vogošća.

- Prije agresije na Bosnu i Hercegovinu na području ove općine bile su samo tri džamije, a i one su porušene tokom agresije. Osim porušenih džamije, na ovom području su počinjeni strašni zločini nad Bošnjacima - kazao je Velić.

Nastup hora

Riječ je o džamiji čija je izgradnja počela 2011. godine, na inicijativu džematlija.

- Džematlije ovog područja su iskazale želju i ukazale na potrebu za izgradnjom džamije. Izgradnja je počela 2011. godine, Općina nam je dala zemljište, a prije pet godina je džamija i stavljena u funkciju. Najveći dio oko izgradnje džamije su iznijele same džematlije, a mnogi su nas podržali - rekao je imam džemata Vogošća Muslija ef. Čelikovć.

U okviru programa su nastupili članovi hora MIZ Sarajevo i polaznici mektepske pouke.