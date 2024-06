Dodik: Nemoguće živjeti sa onima koji su pokušali da nam nametnu genocidnost

Milorad Dodik izjavio je večeras na Trgu Republike u Beogradu kako je RS privržena Dejtonskom sporazumu.

Međutim, kako je naveo, "moguće je da će uskoro tražiti podršku Srbije za rješenje svog statusa".

- Nemoguće je da živimo sa onima koji su tako mučki i pokvareno, lažno i tajno pokušali da nam nametnu genocidnost kao trajno obilježje ovog naroda, koji to nije - rekao je Dodik.



Naveo je da će se sve to raditi na miru, da za to ima načina i da se to može učiniti. Dodik je rekao kako su sve oči RS uperene u Srbiju, dodavši kako je za RS Kosovo sastavni dio Srbije.



Dodik je ocijenio kako se Srbija “oslobodila stranog tutorstva“, ističući da je Vučić obezbijedio da se čuje glas Srba u Generalnoj skupštini UN-a, tako što je animirao značajan dio država da ne glasaju za Rezoluciju o Danu sjećanja na genocid u Srebrenici, čime je “spriječio da srpski narod bude označen kao genocidni narod”.