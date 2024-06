Zamjenik reisu-l-uleme poručio maturantima: Ostanite dobri ljudi i imajte veliku ambiciju

Zamjenik reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prof. dr. Enes ef. Ljevaković danas je maturantima i maturanticama medresa i gimnazija Islamske zajednice poručio da se od njih očekuje da ostanu dobri muslimani, odani članovi i pomagači Islamske zajednice.

Uprava za nauku i obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice organizovala je u Sarajevu tradicionalni svečani program promocije maturanata srednjoškolskih ustanova Islamske zajednice i dodjelu „Nagrade reisul-uleme“ učenicima generacije. Ovom prilikom obratio se zamjenik reisu-l-uleme.

Velika čast

- Prije svega želim da vam čestitam uspješan završetak školovanja u našim medresama, najstarijim odgojno-obrazovnim ustanovama na ovim prostorima. To je velika čast i privilegija, ali i odgovornost koja će vas pratiti u narednim etapama života, učenja i rada. Koristim priliku da čestitke uputim i vašim roditeljima te profesorima i odgajateljima koji su bdjeli nad vašim stasavanjem i odrastanjem u obrazovane i odgojene ljude nastojeći prenijeti vam ono najbolje od svoga znanja, morala i životnih mudrosti - kazao je zamjenik reisu-l-uleme.

Kako je kazao, maturanti i maturantice se sada nalaze u specifičnom periodu svog života - završili su srednju školu vlastitim trudom i htijenjem i sada trebaju donijeti vlastitu odluku: kuda dalje.

- Pred vama su otvorena brojna vrata i vi trebate ući na jedna od njih; trebate se opredijeliti, jer bi to u bitnome trebalo obilježiti vaš život. Dakle, nalazite se pred jednom od ključnih odluka u životu. Stoga trebate dobro razmisliti, izvagati svoje želje, afinitete i mogućnosti i donijeti odgovarajuću odluku. Opredijelite se za ono što volite i za šta smatrate da ćete u njemu biti najuspješniji, postići najveće rezultate i dati najveći doprinos u izgradnji života. Kada donesete tu odluku onda se, kako nas Kur'an uči, oslonite na Allaha i molite Ga da vas podrži u tome. 'A kada se odlučiš, pouzdaj se u Allaha!' - poručio je Ljevaković.

Ono što Allah blagoslovi daje najbolje i najukusnije plodove, poručio je on.

- Bog Dragi je svakog čovjeka obdario nekim talentom i taj talenat obično već u ranoj fazi života izbija na površinu i želi se izraziti. To je dar Božiji i čovjek treba biti zahvalan na tom daru. Dužni smo ga uvažiti i koliko možemo raditi na njegovom razvijanju i upotrebi. Time izražavamo zahvalnost na daru koji smo dobili. Ako to ne radimo, to nam se onda uskrati: talenat se u nama osuši i svehne, zato što mu nismo posvetili potrebnu pažnju. Prema tome, osluškujte i glas toga talenta u sebi pri donošenju odluke "kuda dalje" - kazao je zamjenik reisul-uleme.

Pozvao ih je da teže najboljem i da nastoje postići ono najkvalitetnije.

- To podrazumijeva svako znanje i svako umijeće koje koristi ljudima i olakšava im život; i kojim čovjek stječe zadovoljstvo Božije. Za šta god se odlučite, nastojte u tome biti najbolji i to čime ovladate, stavite u funkciju dobra.

Uvjereni smo da ćete u tom svom nastojanju i suočavanju sa životnim izazovima i kušnjama ostati vjerni onome što ste naučili u medresi, da ćete se držati principa i vrijednosti svoje vjere i nauka islama. To su postojani principi, humani i visoko moralni. Oni će čuvati vaše dostojanstvo i ugled, i osiguravati vam uspjeh i na ovom i na onom svijetu - naglasio je Ljevaković.

Drugi fakulteti

Dodao je da „bismo voljeli da školovanje nastavite na nekom od naših islamskih fakulteta, jer ste već u medresi stekli dobre pretpostavke za to, ali razumijemo i poštujemo vašu odluku da upišete i neke druge fakultete.

- Nama su potrebni obrazovani ljudi u svim sferama života koji nose u svojim srcima nauk vjere i koji znaju šta znači pripadati Zajednici i domovini. Ono što očekujemo od vas jeste da ostanete dobri muslimani, odani članovi i pomagači Islamske zajednice, moralni u svom načinu života, humani u djelovanju. Da ostanete dobri ljudi, i da imate veliku ambiciju, da se ne zadovoljite malim postignućima - zaključio je zamjenik reisu-l-uleme.