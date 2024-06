Sve je spremno: Hadžije iz BiH večeras polaze na Arefat

Hadžije i hadžinice iz Bosne i Hercegovine večeras će oko ponoći napustiti Mekku i uputiti se prema Arefatu, gdje će sutra provesti dan s milionima hadžija iz cijelog svijeta.



Prigodan vjerski program

- U organizacionom smislu smo izuzetno zadovoljni našim radom i uspjehom. Prvo što su sve hadžije došle žive i zdrave na odredište, jer su svi obavili obrede umre i što smo pripremili sve što je potrebno za večerašnji odlazak na Arefat - izjavio je za Agenciju MINA rukovodilac Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u BiH Dževad ef. Hadžić.

Prevoz hadžija do Arefata ocijenio je izuzetno složenom i zahtjevnom operacijom, ali da očekuje da sve naše hadžije budu smještene u šatore do sabaha.

Njima će se u to vrijeme pridružiti i 375 naših hadžija i hadžinica koji su sinoć otišli na Minu.

- Sinoć smo s vodičima sve pripremili - plan prevoza hadžija do Arefata, kao i plan povratka, što je veoma važno, jer je to jedna od najtežih dionica koja nas čeka, s obzirom na to da je potrebno pješačiti nekih 15-ak kilometara - kazao je Hadžić.

On je najavio da će taj put obaviti isključivo zdrave hadžije, dok su za one bolesne pripremljeni autobusi koji će ih s Arefata dovesti u hotel.

Na Arefatu će biti održan i prigodan vjerski program, gdje će glavno predavanje održati ovogodišnji reisul-hudžadž muftija Nusret-ef. Abdibegović. Nakon programa, u poslijepodnevnim satima, on će proučiti i Arefatsku dovu.

Bacanje kamenčića

Poslije toga slijedi napuštanje šatora na Arefatu i prelazak na Muzdelifu, čekanje ponoći i zatim polazak prema džemretima kada se bacaju kamenčići na Veliko džemre

- Time smo zapravo završili glavni obred. Prvi ili drugi dan Bajrama, zavisi kako grupe isplaniraju, čeka nas hadžski tavaf i time smo mi obavili hadž. U naredna dva dana nas očekuje bacanje kamenčića na sva tri džemreta, čime smo kompletirali sve obrede hadža - pojasnio je efendija Hadžić.

Naše hadžije će iz Mekke otputovati u Medinu, gdje će posjetiti Poslanikovu džamiju i druge znamenitosti ovoga grada, a povratak prvog aviona iz Medine prema Sarajevu planiran je za 25. juni.

Ove godine hadž će u organizaciji Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u BiH obaviti 2.224 državljana naše zemlje.