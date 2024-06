Helez: "Građani mogu biti potpuno mirni jer ih čuvaju OS BiH"

Zukan Helez, ministar odbrane BiH, posjetio je fabriku "Igman Konjic" i tom prilikom govorio o naružanju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Kako je kazao Helez, OS BiH su spremne odbraniti državu.

- Mi imamo uplaćeno i dogovoreno pet helikoptera koje trebamo uvesti u što kraćem roku, imamo nekoliko borbenih transportera, prvi dolazi najdalje za mjesec dana. Imamo još nešto dogovoreno da uvezemo što nema niko u regionu, to ne mogu još reći. To ćete svi vidjeti jer ćemo organizovati press konferenciju kad to nabavimo. Nabavljamo radare u koje ćemo uložiti 30 miliona KM i bit će to prvi put da ćemo potpuno kontrolisati sigurnost našeg neba. Sve su to pripreme da naša država bude potpuno stabilna i nezavisna od bilo koga - kazao je Helez.

Rekao je da građani mogu biti "potpuno mirni i sigurni jer ih čuvaju Oružane snage BiH":

- Ja mogu poručiti građanima Bosne i Hercegovine dok je Igmana Konjic i drugih tvornica namjenske industrije građani trebaju biti sigurni u sigurnost naših granica.

Helez je istakao da je siguran da je namjenska industrija vodeća na zapadnom Balkanu i u Evropi među najznačajnijim.

- Evropa je dugo zagovarala mir, nije mislila da će se desiti rat. Evropa se sad budi radi ovog u Ukrajini, a mi smo odavno budni zbog onog što nam se desilo - naglasio je.

Komentarisao je i činjenicu da je na jučerašnjoj sjednici Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH odbijena poslanička inicijativa Sabine Ćudić o promjeni pravilnika za dozvolu nošenja hidžaba u OS BiH zbog slučaja Emele Mujanović.

- Sve smo pokušali uraditi, ali presudom Ustavnog suda moje su ruke svezane. Ja i Emela smo dogovorili da ne gubi radno mjesto. Bit će zaposlena u Ministarstvu odbrane - kazao je Helez.