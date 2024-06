Muftija Dedović: Ne dozvolimo da generacije iza nas budu suočene sa lošim posljedicama našeg djelovanja

Bajram namaz na području Mostarskog muftijstva jutros je klanjan u 166 džamija i mesdžida.

Centralna bajramska svečanost održana je u najstarijoj mostarskoj džamiji, obnovljenoj džamiji Sinan-paše Borovinića u Mostaru. Namaz je predvodio i bajramsku hutbu održao mostarski muftija dr. Salem-ef. Dedović.

Skretanje pažnje

Propisane obrede hadža i Kurban-bajrama, muftija je tumačio kao manifestacioni izraz određenja i privrženosti vrijednostima praktične vjere i stvarnih životnih vrijednosti, naspram kojih, u današem vremenu, stoji filozofija konzumerizma. „U dominantno potrošačkom društvu koje uništava današnji život imamo situaciju da ljudi znaju cijenu svega, a ne znaju i ne raspoznaju vrijednost ničega. Zato nam Svevišnji skreće pažnju da nas On čuva da ne odemo stranputicama strasti i željā koje poniknu u ljudskim srcima, a toga ima napretek“, upozorio je muftija.

Kroz kur'anske pripovijesti o Ibrahimu (Abrahamu) a.s. ukazao je na važnost očuvanja stvarnih vrlina i vrednota u životu svakog čovjeka, jer sve su češće pojave da mladim ljudima mediji i društvo, kao uzore, promovišu osobe koje nasrću na ljudsko dostojanstvo i čast, osobe nasilnog karaktera, bez moralnih čistota i razboritog ponašanja. „Bez obzira što mi živimo u drugačijem svijetu i vremenu, ljudski porivi, karakteri i naravi uvijek su na ispitu kada je riječ o vladanju i moralu“, kazao je muftija, sugerišući vjernicima da inspiraciju u iskušenjima traže u iskrenosti, u vjeri i odanosti kako je to činio i Ibrahim a.s. „Moramo biti svjesni da ćemo biti propitivani i suočavani sa različitim izazovima na Zemlji i da su nam za prevazilaženje tih tegoba (izazova) kao orijentir potrebni Božiji poslanici i drugi čestiti ljudi koji su Boga Dragoga stavili u središte svoga života“, naglasio je mufija Dedović.

Stalno učenje

U daljem slijedu hutbe podsjetio je na govor Muhameda a.s. na oprosnom hadžu u kojem je sadržana svevremenska formula očuvanja zdrave individue i zajednice. U tom govoru je naglašena važnost stalnog učenja i proučavanja Božanskih uputa i dosljednog prakticiranja moralnih normi, posebno u domenu ljudskih prava, a strogo se zabranjuje nepravda prema drugima. Činjenje dobrih djela, međusobno savjetovanje sa pretpostavljenima i očuvanje zajednice, u tim preporukama su označeni kao prvorazredne vrijednosti svakog vjernika, dok je, s druge strane, pohlepa za materijalnim vrijednostima, označena kao osnovni faktor devijacije društva i propasti čovjeka na budućem svijetu. “Kurban je ibadet, ali on u sebi ima i veliki socijalni i društveni značaj. Žrtva kurbana čovjeka približava Allahu, dž.š, ali ga i približava drugom čovjeku, rođaku, komšiji i prijatelju jer se dijeljenjem kurbanskog mesa otvaraju zatvorena vrata, liječi sve prisutnija udaljenost i otuđenost među ljudima. Kurban u sebi sadržava Božiji bereket koji se razlijeva na zemlju i među ljude. Kurban je djelo milosrđa i dobročinstva koje nam dočarava veličinu i suštinu Poslanikove poruke da sve ono što čovjek pojede i popije na kraju uništi, da sve ono što obuče na kraju iznosi i pohaba, a da ono što od dobarā podijeli s drugima, to učini trajnim i neuništivim, protumačio je muftija Dedović, podsjetivši pri tome da zajednica muslimana počiva na tim vrijednostima i da je čuvanje zajedničkih vrijednosti i zajedničkih interesa, jedna od obligatnih dužnosti svakog pojedinca.

- Pitanje izgradnje Interkulturnog centra Mevlana u centru Mostaru, na dijelu nekadašnjeg Lakišića vakufa jeste od opće važnosti i značaja za naš narod, ovaj naš zajednički Grad i Hercegovinu u cjelini, te bi se svi koji drže do sebe i svoga dostojanstva, časti i ponosa prema tome trebali ravnati. Ovo je generacijski ispit i odgovornost, nemojmo dozvoliti da generacije koje će doći poslije nas budu suočene sa lošim posljedicama onoga što je bilo do nas da uradimo - kazao je muftija Dedović.

Na kraju hutbe svim vjernicima čestitao je mubarek dane Bajrama sa željom da im Svevišnji Bog bude milostiv, primi dobra djela i oprosti grijehe, a hadžijama da ibadeti hadža budu primljeni i da se hairli vrate u svoju domovinu.