Zaboravite na ugodne noći, stižu "paklene" vrućine širom BiH

Danas i sutra u Bosni i Hercegovini prijepodne pretežno sunčano vrijeme. Uz razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.

Trodnevna prognoza

U utorak u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano vrijeme. Uz razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni.

U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni.

U četvrtak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ponegdje u planinskim područjima moguć je i kratkotrajni lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 21, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 39 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Jutro će još uvijek biti ugodnije i sa više svježine, u drugom dijelu dana, vrućina i sparno vrijeme mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Noćni sati također će mjestimično biti neuobičajeno topli, stoga je za očekivati probleme sa snom. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.