Sunčana subota širom Bosne i Hercegovine: Temperature do 25 stepeni

U Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stepena.

U Sarajevu pretežno sunčano. Prijepodne u nižim dijelovima grada je moguća magla ili niska naoblaka. Jutarnja temperatura zraka oko 6, a dnevna oko 16 stepeni.

Trodnevna prognoza

U nedjelju 03.11.2024.,. u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano. U ostatku zemlje oblačno, uz djelimično razvedravanje poslije podne. U prvom dijelu dana u Bosni je povremeno moguća slaba rosulja. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 10 do 16, na jugu od 19 do 24 stepena.

U ponedjeljak 04.11.2024., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni.

U utorak 05.11.2024., sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je povoljna. Sunčano vrijeme i maksimalne temperatura zraka iznad uobičajenih vrijednosti, ugodno će djelovati na većinu ljudi. Poteškoće kod osjetljivih osoba moguće su usljed prohladnog i mjestimično maglovitog jutra u unutrašnjosti, a sa odmicanjem dana opšta slika će se posvuda poboljšati. Poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom.